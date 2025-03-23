Папа Франциск впервые предстал перед верующими после болезни

Tекст: Ольга Иванова

Он появился на балконе пятого этажа клиники, передает РИА «Новости».

Понтифик находился на лечении в течение 38 дней, и его личные апартаменты на десятом этаже клиники были временно переоборудованы в больничную палату. Возвращение понтифика на балкон вызвало бурные эмоции у собравшихся перед клиникой верующих.

Сотни людей заполнили площадь перед больницей, желая увидеть понтифика. Они приветствовали его появление, скандируя его имя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в больнице «Джемелли» сообщили, что папа Римский завершает выздоровление после воспаления легких и покинет клинику в воскресенье.

Ватикан опубликовал первую после госпитализации фотографию понтифика, который находился в тяжелом состоянии после перенесенной двусторонней пневмонии.