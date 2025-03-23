Песков заявил о потенциале сотрудничества России и США

Tекст: Ольга Иванова

Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США в самых различных областях трудно переоценить, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул важность этих отношений и выразил надежду на их дальнейшее развитие.

В ходе беседы Песков отметил, что успешное сотрудничество между двумя странами может значительно повлиять на международные отношения и укрепить стабильность в мире.

Также пресс-секретарь акцентировал внимание на том, что такие отношения требуют взаимного уважения и стремления к общим целям, что может привести к улучшению ситуации на международной арене.

Ранее Песков допустил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть дополнительные контакты, помимо официально объявленных.