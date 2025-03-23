ВСУ атаковали автомобиль главы Беловского района в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн сообщил в Telegram-канале о нападении на автомобиль Волобуева. Волобуев развозил хлеб жителям района, когда его машина подверглась атаке. По словам Хинштейна, Волобуев регулярно посещает район, навещает жителей и оказывает им помощь.

После атаки Волобуев был доставлен в Беловскую ЦРБ, где его осмотрели медики. Врио губернатора отметил, что, несмотря на травму, Волобуев отказался от транспортировки в Курскую областную больницу, но ему было настоятельно рекомендовано пройти полное обследование.

Хинштейн выразил надежду на скорейшее выздоровление Волобуева и добавил, что глава района планирует вернуться к работе уже на следующий день. Хинштейн также напомнил жителям о продолжающихся ограничениях на въезд в приграничные населенные пункты и призвал воздержаться от возвращения в эти районы из-за опасности для жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что автомобиль Александра Бородая, депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса, был атакован украинским беспилотником недалеко от линии боевого соприкосновения, где он находился на совещании.