  • Новость часаУкраинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как восстановить доверие между военными и спецслужбами России и США
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России
    Умер подписавший Беловежские соглашения первый премьер-министр Украины Фокин
    Венгрия заблокировала документ ЕС по поддержке Украины
    Посол РФ в Норвегии допустил «двойственный характер» учений НАТО на Шпицбергене
    Путин подписал закон о принципах организации местного самоуправления
    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения советских памятников
    Навзван процент остающихся в «мобильном рабстве» россиян
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    31 комментарий
    20 марта 2025, 18:07 • Новости дня

    Украинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая

    Украинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобиль Александра Бородая, депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса, был атакован украинским беспилотником недалеко от линии боевого соприкосновения, где он находился на совещании.

    Telegram-канал СДД сообщил, что автомобиль Бородая был атакован украинским FPV-дроном. Это произошло поздно ночью возле линии боевого соприкосновения, куда парламентарий прибыл для участия в совещании, передает ТАСС.

    Сам Бородай не пострадал в результате инцидента. Однако Эдуард Шарафиев, экс-замполит 7-й штурмовой бригады СДД, находившийся поблизости, получил ожог.

    Бородай занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. До осени 2024 года он возглавлял 7-ю штурмовую бригаду СДД, созданную им, и продолжает участвовать в ее деятельности.

    19 марта 2025, 21:24 • Новости дня
    Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО
    Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО
    @ REUTERS/Fabrizio Bensch

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп дал ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot.

    Президент США положительно ответил на запрос Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot. Данное решение было оглашено на регулярном брифинге Белого дома пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

    На брифинге было зачитано совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца. В заявлении указывалось, что Зеленский обратился с просьбой о дополнительных поставках систем ПВО. Ливитт отметила: «Президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе», подчеркивая готовность США к сотрудничеству в этом направлении.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

    Как писало Bloomberg, президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия.

    Коментарии (33)
    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Коментарии (44)
    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    Коментарии (2)
    20 марта 2025, 02:18 • Новости дня
    Германия назвала сумму замороженных российских активов

    Власти Германии заморозили российские активы на 3,42 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Германия в рамках санкционного режима ЕС заморозила российские активы на сумму 3,42 млрд евро, сообщили в Министерстве финансов страны.

    «Общая сумма замороженных активов в настоящее время составляет 3,42 млрд евро», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта. Страны ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что изъятие российских замороженных активов повлечет за собой последствия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.


    Коментарии (14)
    19 марта 2025, 19:57 • Новости дня
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможному отправлению на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники, силы специального назначения Великобритании были приведены в состояние повышенной готовности на случай вероятной отправки на Украину. Это решение связано с рассмотрением рядом европейских стран возможности размещения миротворческого контингента после урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Источники отметили, что на прошлой неделе британские военные планировщики уже разослали директивы о необходимости подготовки к возможному дислоцированию на Украину. Это включает в себя проверку исправности боевой техники.

    Ранее на встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Коментарии (32)
    19 марта 2025, 18:52 • Новости дня
    Пугачева отказалась приехать на прощание с Бедросом Киркоровым
    Пугачева отказалась приехать на прощание с Бедросом Киркоровым
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Алла Пугачева не планирует участие в прощальной церемонии с народным артистом России Бедросом Киркоровым, сообщила ее представитель Елена Чупракова.

    На вопрос о возможном участии Пугачевой в церемонии прощания Чупракова ответила: «Не приедет», передает ТАСС.

    Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил, что его отец Бедрос Киркоров умер во вторник, 18 марта, на 93-м году жизни. Представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что причиной смерти Бедроса стала остановка сердца.

    Коментарии (11)
    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

    Коментарии (4)
    19 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп и Зеленский обсудили передачу украинских АЭС США
    Трамп и Зеленский обсудили передачу украинских АЭС США
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали возможность передачи украинских атомных электростанций во владение США.

    В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что США могут помочь Украине в эксплуатации ее атомных станций, используя свой опыт в области электроэнергетики, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что передача управления американской стороне могла бы стать лучшей защитой для этой инфраструктуры. Соединенные Штаты готовы оказать значительную помощь Украине в эксплуатации этих объектов, что, по мнению Трампа, поддержит украинскую энергетическую инфраструктуру.

    По итогам разговора Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с США в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат обсуждение данного вопроса.

    Напомним, Трамп и Зеленский провели часовой телефонный разговор, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

    Коментарии (29)
    19 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.

    По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.

    МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.

    После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.

    Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.

    Коментарии (10)
    20 марта 2025, 12:35 • Новости дня
    Китай отверг критику Оттавы после казни четырех канадцев
    Китай отверг критику Оттавы после казни четырех канадцев
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призвал Канаду уважать его юридический суверенитет, после того как Оттава осудила казнь четырех канадских граждан, обвиненных в преступлениях, связанных с наркотиками, что усугубило напряжение между двумя странами.

    Как сообщает Bloomberg, Китай призвал Канаду уважать его юридический суверенитет, после того как Оттава осудила казнь четырех граждан, имеющих двойное гражданство, за преступления, связанные с наркотиками. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Оттава намерена продолжить взаимодействие с Пекином, стремясь к смягчению участи других канадцев, находящихся в аналогичной ситуации.

    Китай, в свою очередь, защитил свою правовую систему. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила: «Мы относимся к подсудимым разных национальностей на равных, справедливо рассматриваем дела в соответствии с законом и законно защищаем права заинтересованных лиц и консульские права канадской стороны». Мао добавила, что Канада должна уважать дух закона и прекратить вмешательство в судебный суверенитет Китая.

    Этот инцидент стал очередным препятствием в отношениях между Китаем и Канадой, которые остаются напряженными с 2018 года, когда финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере. Несмотря на освобождение Мэн в 2021 году и освобождение двух канадцев, заключенных в Китае, обе страны продолжают столкновения по различным вопросам, включая торговлю. В четверг Китай ввел пошлины на некоторые канадские сельскохозяйственные продукты в ответ на канадские торговые ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей; ранее также казнили мужчину за убийство восьми школьников ножом и казнили водителя, который наехал на людей в Чжухае.

    Коментарии (14)
    19 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    В России изменились правила призыва в армию

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 апреля в России начнут действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    Призыв в армию по призыву с 1 апреля будет осуществляться в России по новым правилам. В числе нововведений – расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, а также начало работы единого реестра призывников, передает «Парламентская газета».

    Кроме того, призывники, которых не успели отправить в военную часть в сесеннюю кампанию, будут направлены туда в осенний призыв.

    Ранее Генштаб заявил об освобождении призывников от задач СВО в новых регионах.

    Коментарии (8)
    20 марта 2025, 00:44 • Новости дня
    США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ

    Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила о решении США сконцентрироваться на урегулировании украинского конфликта

    США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта, а не на сделке по недрам Украины или матче между КХЛ и НХЛ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт указала, что соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в области добычи минералов остается актуальным, передает ТАСС.

    «Сделка по минералам была тем первым набором параметров, который вы все видели на той самой публичной встрече (в Белом доме). Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении», – сказала она.

    Она добавила, что стороны вышли за рамки экономических вопросов и сейчас обсуждают долговременное прекращение огня. «Мы никогда не были так близки к миру, как сегодня», – заявила представитель Белого дома.

    Комментируя телефонные переговоры России и США на высшем уровне, Ливитт подтвердила, что обсуждался вопрос о хоккее. «Однако мы сейчас в большей степени заинтересованы в достижении договоренностей о мире, чем в том, чтобы запланировать хоккейный матч», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона одобрила инициативу Москвы провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах. В феврале Владимир Зеленский посетил Вашингтон для заключения сделки по недрам Украины, во время визита он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    Коментарии (6)
    20 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Украинские солдаты осуждены за теракты в Курской области

    Солдаты ВСУ Дзема и Попов приговорены к 15 годам за теракты и минирование дорог

    Украинские солдаты осуждены за теракты в Курской области
    @ sledcom.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд осудил на 15 лет Александра Дзему и Дениса Попова за теракты в Курской области, включая минирование дорог и стрельбу по мирным жителям.

    Двое военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, Александр Дзема и Денис Попов, были осуждены военным судом на пятнадцать лет лишения свободы за террористический акт в Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, они минировали дороги и наносили огневое поражение подразделениям Вооруженных сил России, а также стреляли по мирным жителям в Суджанском районе.

    Обвиняемые незаконно вторглись на территорию России 12 августа 2024 года. В селах Николаево-Дарьино и Плехово они запугивали местное население и занимали частные дома. В ходе своей деятельности они препятствовали эвакуации гражданских лиц и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и жителям.

    Во время боевых действий Дзема и Попов были задержаны российскими военнослужащими. Суд признал их виновными в совершении террористического акта, предусмотренного частью второй статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали гражданские объекты на территории Курской области. Следственный комитет завершил расследование дела против бойцов вооруженных формирований Украины по факту терактов в этом регионе. Также сообщалось, что украинские силы стали маскировать взрывчатку под игрушки в приграничных областях.

    Коментарии (21)
    20 марта 2025, 14:13 • Новости дня
    Курганская пенсионерка написала 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курганской области возбуждено уголовное дело против 64-летней пенсионерки, сторонницы украинских националистических движений, которая разместила более 24 тыс. комментариев в Сети с призывами к терроризму и его оправданием.

    УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело против 64-летней пенсионерки из Кургана, сообщает ТАСС. Женщина обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ за размещение более 24 тыс. комментариев в социальных сетях и мессенджерах.

    Комментарии содержали призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в контексте специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на Украине.

    В УФСБ отмечают, что женщина является сторонницей украинских националистических движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала в Мариуполе женщину, которую подозревают в призывах к терроризму и экстремизму через социальные сети. ВЛНР ФСБ задержала мужчину за шпионаж в пользу Украины.

    Коментарии (17)
    20 марта 2025, 03:43 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о готовности взять в управление АЭС Украины
    Минэнерго США заявило о готовности взять в управление АЭС Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы управлять украинскими АЭС, никаких проблем не возникнет, если такое решение будет принято, заявил глава минэнерго США Крис Райт.

    Райт заявил, что американская сторона обладает значительным техническим опытом для управления такими объектами. Поэтому, если передача управления АЭС на Украине США будет способствовать урегулированию конфликта, США готовы взять на себя эту ответственность, сказал он.

    «Никаких проблем. Мы можем это делать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Кроме того, Райт заверил, что в случае передачи управления станциями Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину.

    Он отметил, что вашингтонская администрация пока не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Киев обсудили возможность передачи украинских атомных электростанций под управление США. В переговорах с Россией США обсуждали Запорожскую АЭС, которая сейчас расположена на территории России, но основные потребители ее электроэнергии находятся за Днепром.

    Коментарии (20)
    19 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Невзорова с женой признали экстремистским объединением
    Невзорова с женой признали экстремистским объединением
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) и его жену Лидию Невзорову включили в перечень террористов и экстремистов как объединение в базе Росфинмониторинга.

    Невзоров и его супруга Лидия Невзорова внесены в список террористов и экстремистов в качестве объединения. В документе указаны даты рождения и место рождения обоих: Александр Глебович Невзоров, родившийся 3 августа 1958 года в Ленинграде, и Лидия Алексеевна Невзорова, родившаяся 29 марта 1973 года в Ленинграде, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Петербурге по иску прокуратуры арестовал недвижимость на Петроградской стороне, принадлежащую теще журналиста Александра Невзорова.

    Коментарии (9)
    Главное
    Ганчев сообщил о сжатии полукольца вокруг ВСУ в районе Купянска
    Евросоюз отложил принятие ответных мер против США
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    Фицо пригрозил наложить вето на антироссийские санкции ЕС
    РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии
    Курганская пенсионерка написала 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму
    В МГУ объяснили превышение светового дня в Москве в день весеннего равноденствия

    Рубль стал тяжелее золота

    С золотом сложилась парадоксальная ситуация. На мировом рынке стоимость золота в долларах ставит новые исторические рекорды, а в России в рублях цена падает. У нас золото подешевело с 9 тыс. до менее 8 тыс. рублей за грамм. С чем это связано, и при каких условиях цены на золото вырастут в обоих случаях? Подробности

    Перейти в раздел

    Договоренности c США начинают работать на пользу России

    Начинают проявляться первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Россия честно выполняет то, что пообещала – Украина же в очередной раз оправдывает репутацию стороны, которая саботирует любые попытки достигнуть настоящего мира. Однако уже видно, что результаты переговоров начинают работать на пользу России. Подробности

    Перейти в раздел

    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

    Перейти в раздел

    Жителей Прибалтики заводят за «минный занавес»

    Руководство прибалтийских стран готово поставить под угрозу жизнь и безопасность собственного приграничного населения – лишь бы уберечься от призрачной русской угрозы. Это прямо следует из намерения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выйти из конвенции по отказу от применения противопехотных мин. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............