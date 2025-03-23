ВС России поразили формирования ВСУ и наемников в 138 районах

Минобороны: Российские войска поразили формирования ВСУ и иностранных наемников в 138 районах

Tекст: Дарья Григоренко

Минобороны в Telegram-канале заявило, что за сутки российские войска в ходе СВО на Украине поразили инфраструктуру военных аэродромов, центры подготовки операторов беспилотников, места их хранения и скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Цели поражены в районах Миролюбовки, Зверево, Троицкого и других населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что в результате атак противник потерял более 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, включая французскую САУ Caesar. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР и Запорожской области, уточнили в ведомстве.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение на переднем крае, нанеся потери живой силе и технике ВСУ в районах Малой Токмачки и Каменского в Запорожской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля и два артиллерийских орудия иностранного производства, добавили в Минобороны.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 авиационных бомб JDAM и три снаряда системы HIMARS производства США. Всего с начала операции уничтожены 659 самолетов и 48 085 беспилотников, говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Срибное в ДНР благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».