Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.2 комментария
ВС России поразили формирования ВСУ и наемников в 138 районах
Минобороны: Российские войска поразили формирования ВСУ и иностранных наемников в 138 районах
Российские войска в ходе спецоперации поразили объекты ВСУ в 138 районах, включая инфраструктуру аэродромов и центры подготовки беспилотников, уничтожив свыше 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Минобороны в Telegram-канале заявило, что за сутки российские войска в ходе СВО на Украине поразили инфраструктуру военных аэродромов, центры подготовки операторов беспилотников, места их хранения и скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Цели поражены в районах Миролюбовки, Зверево, Троицкого и других населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).
Отмечается, что в результате атак противник потерял более 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, включая французскую САУ Caesar. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР и Запорожской области, уточнили в ведомстве.
Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение на переднем крае, нанеся потери живой силе и технике ВСУ в районах Малой Токмачки и Каменского в Запорожской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля и два артиллерийских орудия иностранного производства, добавили в Минобороны.
Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 авиационных бомб JDAM и три снаряда системы HIMARS производства США. Всего с начала операции уничтожены 659 самолетов и 48 085 беспилотников, говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Срибное в ДНР благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».