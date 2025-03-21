Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.8 комментариев
Набиуллина оценила шутки и мемы о своей деятельности
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила нормальное отношение к шуткам и мемам* о своей деятельности, подчеркнув, что особенно ценит их, когда они действительно смешные.
Набиуллина заявила на пресс-конференции, что она позитивно воспринимает шутки и мемы* о своей работе, передает ТАСС. Глава ЦБ отметила: «Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально».
Ранее на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ Набиуллина сообщила, что российская экономика движется по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний, в связи с умеренным замедлением спроса и снижением напряженности на рынке труда.
Кроме того, она заявила, что Банк России не планирует вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков, а также о снижении вероятности повышения ключевой ставки.
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