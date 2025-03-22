  • Новость часаЗахарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по своей энергоинфраструктуре
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    22 марта 2025, 15:55 • Новости дня

    Newsweek: Трамп может расколоть НАТО без выхода из альянса

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп может разрушить доверие внутри НАТО, даже не выводя страну из альянса, пишет Newsweek.

    По данным издания, что президент США мог бы расколоть НАТО, не выходя из альянса,

    Доцент кафедры международной безопасности и стратегии в Эксетерском университете Дэвид Благден отметил, что для этого администрации Трампа достаточно намекнуть на неисполнение обязательств по статье 5 договора НАТО. Это подорвало бы авторитет альянса.

    Эксперты указывают на процесс разрушения доверия внутри НАТО.

    Директор по международной безопасности британского Королевского объединенного института оборонных исследований Нил Мелвин выразил мнение, что речь идет не столько о формальном выходе США из альянса, сколько о сомнениях в их участии в нем.

    По мнению Мелвина, сомнения могут привести к тому, что другие страны-участницы НАТО начнут терять уверенность в США как надежном партнере и защитнике в рамках альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

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    21 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом

    МИД заявил о нарушении перемирия Киевом и атаке на нефтестанцию на Кубани

    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила о нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия Киевом через атаку на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае с использованием беспилотников.

    По ее словам, Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, отметив, что возникает вопрос, как Вашингтон собирается справляться с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что всего через несколько часов после переговоров, на которых обсуждалось перемирие, украинские силы направили три беспилотника на атаку нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

    Дипломат подчеркнула, что это поднимает вопрос о способности США контролировать поведение своих украинских партнеров.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Спикер МИД заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.

    Коментарии (34)
    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    21 марта 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России

    Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт

    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.

    Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.

    Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.

    Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.

    Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    Коментарии (14)
    20 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России

    Эксперт Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России

    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России
    @ ООО "Медиа-центр "Голос Подолья"/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря о готовности США помочь в управлении АЭС на Украине, преследует свои цели. Вашингтон, вероятно, рассчитывает продавать Европе излишки электроэнергии и на этом зарабатывать. При этом реализация плана создаст для России имиджевые и техногенные риски, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американцы давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Украина ранее отказалась от российских материалов и перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse.

    В этом контексте идея США контролировать деятельность станций последовательна и логична. Собеседник увидел в планах Трампа «двухходовой план». «Глава Белого дома стремится урегулировать конфликт на Украине. Когда и если он достигнет этой цели, в бывшей советской республике останется ряд проблем: там уже разрушена промышленность, наблюдается огромный демографический отток», – детализировал эксперт.

    «Как следствие, объемы потребления электроэнергии в стране сократятся. Освободившиеся излишки можно будет продавать на соседние рынки, и в первую очередь – Евросоюзу», – рассуждает Анпилогов. Собеседник напомнил, что европейские страны продолжают «играться» с «зеленой повесткой»: строят ветряки и солнечные батареи.

    «Европа таким образом может стать нетто-импортером электроэнергии, и поставки пойдут с украинских атомных станций. Тем более что линии электропередач уже есть. По всей видимости, Вашингтон рассчитывает контролировать процесс сбыта и зарабатывать, привлекая Киев в качестве "полезного идиота"», – считает аналитик.

    Фактически речь идет о том, что на АЭС Украины поменяется менеджмент. «Дергать стержень и получать разрешенные дозы радиации, обслуживать объекты все так же будет украинский персонал. Но за коммерческую деятельность отвечать начнут американцы. Международное разделение труда выглядит именно так: кому-то в реактор лезть, а кому-то чистые киловатты продавать», – иронично отметил специалист.

    Владимир Зеленский выражает заинтересованность в таком сотрудничестве, поскольку так рассчитывает продлить свое пребывание во власти. Однако для обычных украинцев реализация идеи Трампа обернется ростом цен на электроэнергию.

    «Представим, что украинский потребитель за киловатт платит гривну, а европейский – евро. Далее вступает в дело логика рынка: зачем продавать ресурс дешево?» – пояснил Анпилогов. Впрочем, если Киев передаст АЭС под управление США, то это несет риски и для России.

    Во-первых, это касается имиджевого вопроса. «Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца. Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про "новый Чернобыль". При этом винить будут российскую сторону, а не американцев», – пояснил собеседник.

    Есть и риски техногенного характера. «Первый и второй реакторы Ровенской АЭС очень старые, они построены по древним нормам безопасности, например, без контайнмента – внешней двойной гермооболочки», – напомнил спикер. Похожая ситуация на Южно-Украинской станции.

    «Их нужно выводить из эксплуатации, тем более что нет надзора Росатома и его дочерних организаций, ведь Киев разорвал все связи. Штаты, получи они контроль над объектами, вряд ли проявят ответственное отношение к инфраструктуре. А это создаст дополнительные угрозы для России», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что США могут помочь Украине в управлении АЭС. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, если бы Вашингтон владел станциями, это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

    В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что американская сторона могла бы «оказать большую помощь» Киеву в вопросе эксплуатации АЭС. Они указали на опыт Соединенных Штатов «в области электроэнергетики и коммунального хозяйства».

    Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление украинские атомные электростанции, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он заверил, что для этого не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

    Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве со Штатами в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. По итогам разговора с Трампом он также принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

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    21 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Долгов оценил слова Макрона о статусе миротворцев ООН для европейских войск на Украине

    Дипломат Долгов: Париж и Лондон неадекватно оценивают свою роль в урегулировании на Украине

    Долгов оценил слова Макрона о статусе миротворцев ООН для европейских войск на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке «миротворцев» на Украину лишь показывает его неадекватность. Париж вряд ли будет иметь отношение к выработке системы гарантий безопасности в ходе урегулирования украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Странно слышать от президента Франции Эммануэля Макрона идею о создании «коалиции желающих» по миротворцам. Во-первых, невозможно кого-то отправить без мирного соглашения и согласия сторон конфликта. Во-вторых, Париж и Лондон, судя по всему, неадекватно оценивают свою роль в урегулировании украинского кризиса. В данный момент у них вообще нет места за столом переговоров», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    «Я не думаю, что Макрон будет иметь хоть какое-то отношение к выработке системы гарантий безопасности, даже при достижении Россией и США мирного соглашения. Если европейские страны привлекут к проекту, то явно не в виде так называемой «коалиции желающих», – спрогнозировал Долгов.

    «Уверен, Россия в дипломатическом поле предупредит коалицию этих «желающих», что любые «миротворческие» силы, введенные в зону конфликта без законных санкций, будут расценены нами как наемники. Со всеми вытекающими для них трагичными последствиями. Думаю, эта позиция Москвы найдет понимание у весомой части членов ООН», – предупредил спикер.

    Ранее стало известно, что Макрон намерен сформировать «коалицию желающих» из государств НАТО и ЕС для отправки на Украину миротворческих сил под эгидой ООН. По замыслу французского лидера, контингент призван защитить будущее мирного соглашение, а статус миссии будет подкреплен гарантиями безопасности США, пишет The Telegraph.

    В инициативе участвует также премьер Британии Кир Стармер, недавно обсудивший этот вопрос в пригороде Лондона с 30 высокопоставленными военными из европейских и других стран. По словам участников, они переходят в «оперативную фазу» проекта. ВВС Британии ведут переговоры об участии собственных истребителей в охране воздушного пространства Украины.

    При этом, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, западные страны не согласятся на условия мирного урегулирования, если иностранный контингент будет создавать «факты на земле».

    До этого ряд западных СМИ писал, что диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с загоняет Европу и Украину в угол, а Bloomberg предупреждал, что стремление Макрона объединить союзников по ЕС для поддержки Киева приведет его к столкновению с Вашингтоном. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему договоренности c Белым домом начинают работать на пользу Москвы.

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    20 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    @ Sarah Meyssonnier/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон готовится к саммиту ЕС, стремясь объединить союзников для поддержки Украины, что приведет его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, настаивающим на прекращении поставок оружия, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Макрон, занятый внутренними кризисами, возвращается в центр внимания на фоне геополитических маневров президента США, передает Bloomberg.

    Макрон стремится объединить европейские страны для поддержки Украины, что ставит его на курс столкновения с Трампом, который предлагает прекратить поставки оружия Киеву в обмен на новую бизнес-кооперацию с Россией.

    Как указывает Bloomberg, в то время как французский лидер проводит встречи с военными и министрами обороны из более чем тридцати стран, инициатива по поддержке Украины набирает популярность среди европейских лидеров.

    Издание пишет, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют задействовать европейские армии, а также представителей Содружества и азиатских стран для поддержки Киева после достижения перемирия. Планируется, что страны предоставят финансирование, войска, авиацию или морские силы.

    Французский президент считает, что личные связи важны для Трампа, и пытается найти аргументы, которые привлекут его внимание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

    Группа Chanteurs anonymes во Франции сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

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    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (15)
    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    21 марта 2025, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил об отличной подготовке США к войне с Китаем
    Трамп заявил об отличной подготовке США к войне с Китаем
    @ Niall Carson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что страна не ищет военного конфликта с Китаем, но готова к нему.

    Трамп отметил, что, несмотря на отсутствие заинтересованности в военном конфликте с Китаем, Америка готова к такому сценарию, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер заявил: «Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться. Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо».

    Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул важность для США предотвращения усиления альянса между Россией и Китаем, заявив, что тесные отношения этих стран якобы представляют угрозу для глобальной стабильности.

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    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет
    @ Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Коментарии (16)
    21 марта 2025, 11:16 • Новости дня
    Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования США
    Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования, но для полного закрытия ведомства потребуется одобрение Конгресса, сообщила The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий закрытие министерства образования, сообщает The Washington Post.

    Однако пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что полное закрытие ведомства невозможно без согласия Конгресса. Она отметила, что министерство продолжит выполнять «критические функции» в сокращенном виде.

    Между тем президент США заявил, что основные функции министерства образования будут переданы другим государственным учреждениям. Он подчеркнул необходимость изменений в образовательной системе и нацелился на ее реформирование.

    Politico ранее сообщила о возможном решении США закрыть министерство образования. СМИ писали, что предполагается передать часть функций ведомства другим департаментам или полностью прекратить направления работы, не закрепленные законодательно.

    Белый дом заявил, что в США у 70% учеников школы среднего звена уровень знаний по математике и чтению оценивается ниже среднего.

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    20 марта 2025, 10:42 • Новости дня
    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе

    NBC News: Администрация Трампа обсуждает отказ от роли командующего НАТО в Европе

    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе
    @ x99/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране, сообщает NBC News.

    Администрация Трампа рассматривает возможность отказа от роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (SACEUR). В случае реализации этого плана роль может перейти к другой стране – члену альянса, сообщает NBC News.

    Отказ от SACEUR стал бы символическим шагом к изменению баланса сил в НАТО.

    Как отметил бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, такой шаг будет воспринят как сигнал отстранения США от альянса.

    «Это будет политической ошибкой эпических масштабов», – заявил он.

    Кроме того, обсуждается потенциальная реструктуризация военных командований США с целью экономии средств. План включает объединение командований в Европе и Африке, что позволит сэкономить до 270 млн долларов в первый год. Однако такое объединение может снизить эффективность командования, учитывая масштабы этих регионов.

    Планы экономии предполагают также сокращение персонала и перемещение сотрудников Министерства обороны в Вирджинию. Это может затронуть около 375 гражданских и 350 военных сотрудников. Ожидается, что такие преобразования позволят сэкономить около 470 млн долларов за ближайшие пять лет.

    Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил разработать план по ежегодному сокращению оборонного бюджета на восемь процентов.

     Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал увеличения их вклада в оборону.

    Между тем, на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

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    20 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»

    На Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошло «два точечных аномальных обвала»

    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Два точечных аномальных обвала», которые произошли на Мосбирже во время переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, могут быть связаны с использованием инсайдерской информации, пишет РБК.

    На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением. При этом было «два точечных аномальных обвала» – в 18.17 мск и 19.45 мск, то есть на основной сессии и на менее ликвидной вечерней. В первом случае переговоры еще шли, во втором – завершились, но итоги объявлены не были, передает РБК.

    Продажи затронули бумаги как первого эшелона (включая наиболее важные для Мосбиржи Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и НОВАТЭК), так и более мелких компаний – на 6–10%. Однако большую часть продаж почти сразу выкупали.

    Аномальное падение отчасти может быть связано с низкой ликвидностью вечерних торгов. Однако объемы сделок для вечерней сессии в некоторых бумагах больше обычных уровней примерно в десять раз.

    Распродажу мог устроить крупный частный инвестор, группа таких инвесторов или фонд. Отмечается, что продажи в первом и во втором случаях могли совершаться разными участниками рынка. Подчеркивается, что крупные игроки могут обрушить российский рынок, так как там торгует много физических лиц.

    Против участия в случившемся фонда говорит то, что бумаги были проданы по рыночной цене – фонды торгуют такими объемами либо вне биржи, либо через айсберг-заявки. Кроме того, они редко торгуют большими пакетами за раз, предпочитая делить сделки на более мелкие.

    Высказывается предположение, что речь идет об инсайдерской торговле – кто-то обладал определенной информацией о звонке и мог «психануть». Однако в качестве возражения указывается, что инсайдерская торговля вряд ли могла пройти по таким крупным пакетам и в таких объемах на вечерней сессии.

    Возможной причиной резкой продажи бумаг могла стать фиксация прибыли в связи с отсутствием конкретики по условиям возможной мирной сделки по Украине. Однако не исключено, что случившееся вовсе не связано с переговорами России и США.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин, как говорится в пресс-релизе Кремля, «положительно откликнулся» на инициативу о «взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры».

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    20 марта 2025, 07:32 • Новости дня
    Трамп рассказал, что кнопку заказа колы в Белом доме принимают за пульт от ЯО

    Tекст: Александра Юдина

    Посетители Овального кабинета Белого дома ошибочно считают кнопку для заказа колы ядерным пультом, рассказал каналу Fox News президент США Дональд Трамп.

    Трамп рассказал о забавном недоразумении, связанном с кнопкой для заказа колы в Овальном кабинете, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что во время экскурсий по Овальному кабинету посетители часто спрашивают о местонахождении кнопки, и он указывает им на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом. Однако, оказываясь перед ней, гости ошибочно думают, что это устройство связано с ядерным оружием.

    Трамп шутливо добавил, что люди порой считают, будто нажатие этой кнопки может привести к апокалипсису.

    Напомним, на этой неделе США приостановили военную помощь Киеву на фоне эскалации в отношениях между Дональдом Трампом и Зеленским. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы.

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    19 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский пообещал отказаться от ударов по объектам энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, пишет Bloomberg.

    Зеленский сообщил о своем решении в ходе телефонных переговоров с президентом США в среду, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

    Украина после переговоров президентов России и США нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказской провокацией Украины против мирных инициатив Трампа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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