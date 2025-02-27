Кабмин выделил 23 млрд рублей на дополнительные выплаты ветеранам ВОВ

Tекст: Дарья Григоренко

Правительство России приняло решение выделить свыше 23 млрд рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Он отметил, что выплату получат почти 332 тыс. граждан, включая вдов ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашизма, тружеников тыла и тех, кто был заключен в концлагеря в совершеннолетнем возрасте, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что получателям средств не потребуется подавать дополнительные заявления, так как министерства и ведомства самостоятельно организуют процесс. «Поддержка ветеранов, тех, кто приближал Победу и отстаивал нашу свободу, – это одна из главных обязанностей государства», – заявил председатель правительства, подчеркивая важность заботы о людях, которые защищали страну.

Как отметил премьер-министр, выплаты приурочены к юбилею Великой Победы. Он выразил уверенность в необходимости оказания поддержки ветеранам, которые сыграли ключевую роль в освобождении страны от нацизма.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что самое главное в год 80-летия Победы – уделить внимание каждому участнику ВОВ.