Эксперт: Самое главное в год 80-летия Победы – уделить внимание каждому участнику ВОВ

Политолог Мартынов: День Победы имеет определяющее значение для будущего России

Tекст: Андрей Резчиков

«Поставленная президентом задача дойти до каждого участника Великой Отечественной войны (ВОВ) – архиважная. Дело даже не в огромном количестве мероприятий, парадов, акций, празднеств и застолий. Самое главное в год 80-летия Победы – найти каждого участника ВОВ и сделать для него все возможное, уделить внимание каждому», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Тех, кто прошел войну, кто знает цену той большой Победы, осталось не так много, – продолжил эксперт. – Я надеюсь, что предложение главы государства о выплатах и наделении всех ветеранов ВОВ званием «Почетного гражданина» региона будет исполнено в самые короткие сроки».

По словам собеседника, День Победы имеет определяющее значение для настоящего и будущего России. «Наша великая страна с не менее великой тысячелетней историей богата победами, яркими событиями и достижениями. Каждая победа становится фундаментом будущих успехов и побед. Как бы нас ни заставляли что-нибудь забыть, стереть, как бы ни старались отвлечь на сиюминутные вопросы, тем не менее все мы помним и гордимся нашей Победой», – подчеркнул спикер.

Политолог добавил, что подвиги воинов прошлого и настоящего – это одна и та же борьба, поэтому забота о бойцах специальной военной операции (СВО) становится важной частью Года защитника Отечества. «Вся наша история построена на циклах. Когда возникают угрозы, страна берется за оружие и побеждает. А потом возвращается к мирной жизни, кладет меч, берет плуг и начинает пахать землю, строить города, возводить сады и так далее. Все это продолжается тысячу лет в той или иной форме. Это факт. Поэтому в нынешних событиях есть определенная рифма и преемственность. Одна из основных задач – это забота о ветеранах той великой войны, о ветеранах сегодняшних, о семьях павших героев», – сказал Мартынов.

В среду президент России Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа». На нем обсуждалась подготовка празднования 80-летия Великой Победы, вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания «Город трудовой доблести», реализация госпрограмм поддержки ветеранов боевых действий, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Путин попросил губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с ветеранами лично и «узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение». Глава государства поддержал инициативу Минобороны о наделении всех фронтовиков – участников Великой Отечественной войны званием «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета.

Президент сообщил также, что подписал указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей – по 80 тыс. рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения – по 55 тыс. рублей. «Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», – подчеркнул Путин.