Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.6 комментариев
В Здолбунове на западе Украины загорелся ж/д вокзал
Масштабный пожар произошел на ж/д вокзале на западе Украины в Здолбунове
На железнодорожном вокзале в Здолбунове Ровненской области вспыхнул масштабный пожар, причины которого пока не установлены, сообщило украинское издание «Страна.ua».
На западе Украины в городе Здолбунов, расположенном в Ровненской области, произошел масштабный пожар на территории железнодорожного вокзала, сообщает РИА «Новости».
В публикации украинского издания «Страна.ua» отмечается, что пожар начался в районе крупного железнодорожного узла и сортировочной станции города.
Интересно, что в Ровненской области уже около двух суток не объявлялась воздушная тревога, что может указывать на отсутствие связи пожара с военными действиями.
Ранее взрывы прогремели в районе водохранилища в Киевской области, а также накануне сообщалось о взрывах на окраинах Днепропетровска и в Полтаве.