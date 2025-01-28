Коллективу «Ленкома» представили новых руководителей

Панков и Берестов стали новыми руководителями «Ленкома»

Tекст: Дарья Григоренко

Новым художественным руководителем стал заслуженный деятель искусств России Владимир Панков, а на пост директора назначен Дмитрий Берестов. Президент театра Марк Варшавер официально представил их коллективу, подчеркнув: «Сегодня у нас наступает новая эра. Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки, я считаю, что с режиссера», передает ТАСС.

Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что назначения призваны ознаменовать новый этап в истории театра. Он выразил надежду, что Владимир Панков привнесет свежие идеи в работу театра «Ленком». Фурсин также подчеркнул, что коллективу не стоит ожидать резких кадровых изменений, пожелав новому руководству успехов и совместных проектов.

Панков при вступлении на должность продемонстрировал свою энергичность, выйдя на сцену с акробатическим элементом, чем вызвал аплодисменты. Он заявил, что театр для него – это в первую очередь друзья, и подчеркнул свою готовность к сотрудничеству с коллективом. Худрук раскрыл свои планы на ближайшее будущее: спектакли по комедии Федерико Феллини «Репетиция оркестра» и «Золотой теленок» по роману Ильфа и Петрова.

Берестов, недавно назначенный директор, выразил готовность поддерживать творческие решения Панкова. Он отметил, что задача директора заключается в обеспечении творческой направленности театра, подчеркивая важность взаимодействия с художественным руководителем.

Ранее сообщалось, что в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» созданы новые позиции: президент и художественный руководитель, которые займут Марк Варшавер и Владимир Панков соответственно.