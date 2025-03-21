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    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине
    Секрет побед Путина. Вера в Россию как «пятый элемент»
    Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против инициатив Трампа
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin с российской нефтью
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    21 марта 2025, 16:25 • Новости дня

    Британский генерал похвастался способностью Лондона уничтожить 40 городов России

    Контр-адмирал Британии Пэрри сообщил о возможности рекет Trident уничтожить 40 городов России

    Британский генерал похвастался способностью Лондона уничтожить 40 городов России
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контр-адмирал ВМС Британии в отставке Крис Пэрри заявил, что подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 городов в России.

    Пэрри в интервью The Telegraph сообщил, что британские атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить сорок российских городов. По его словам, это оружие должно вызывать страх у любого мирового лидера. Пэрри также отметил, что Россия не в состоянии защититься от атаки баллистических ракет, пишет «Коммерсант».

    При этом издание указывает на беспокойство в связи с возрастом британского флота. Самая новая атомная подводная лодка HMS Vengeance была введена в эксплуатацию в 1999 году, и ее возраст вызывает опасения. Неполадки на подлодке могут привести к катастрофическим последствиям.

    Как сообщает The Sun, у Великобритании есть четыре атомные подлодки типа Vanguard: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance, но из них только две находятся в пригодном для эксплуатации состоянии. В XXI веке британские ВМС провели пять запусков ракет Trident II D5, последний из которых в 2016 году был неудачным.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз начал работу над созданием нового боевого корабля, который планируется принять на вооружение в 2040-х годах, с бюджетом программы более 20 млрд евро.

    21 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»

    Эксперт Юшков сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков»

    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В ночь на пятницу ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

    «Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с территории России на Украину. Через нее ранее российский газ шел в Европу. С 1 января 2025 года транзит остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, добавил он, труба была под давлением, в ней оставался газ. Этим и объясняется огромный факел после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

    «Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС, потому что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

    Впрочем Юшков добавил: повторить маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности. «Поэтому взрывать ГИС, чтобы предотвратить возможные действия ВС России, глупо», – считает аналитик. По его оценкам, вероятной причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

    «Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения», – детализировал собеседник.

    На этом фоне Юшков напомнил недавние ультиматумы Братиславы к ЕС: восстановить транзит газа или Словакия будет блокировать решения объединения по украинскому вопросу. «Взорвав ГИС «Суджа», на Банковой могут заявить, что газопровод неисправен и пустить газ они попросту не могут», – допустил спикер.

    При этом специалист напомнил об идее США по энергетическому перемирию в зоне СВО, которую поддержал Владимир Путин и которую вполне мог не принять Зеленский. «Россия подтвердила, что не будет наносить ударов по украинской энергоинфраструктуре. Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

    Ранее ВСУ, предположительно, ударили по газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, через которую российский газ шел в Европу. Блогер Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории. Официальной информации об атаке пока нет.

    Напомним, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов телефонного разговора лидеров России и США. Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Пожар на нефтебазе тушат уже несколько дней. «Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», – сообщили в оперативном штабе.

    18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    21 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу

    The Independent: Зеленский отверг требование Трампа об американском контроле над АЭС Украины

    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, сообщает издание The Independent.

    Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это заявление последовало после того, как президент США предложил, что передача контроля над этими станциями Америке обеспечит лучшую защиту, пишет The Independent.

    Он также отметил, что обсуждение касалось только Запорожской АЭС, которая находится под российским контролем. Зеленский также подчеркнул, что никаких обсуждений о передаче прав собственности на станцию Соединенным Штатам с Трампом не велось. Основной темой переговоров была возможность вернуть контроль над станцией Украине.

    Лидер Украины также заявил о необходимости «остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны». Зеленский подчеркнул готовность Украины работать с США для «предотвращения ударов по российским энергетическим и гражданским объектам».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что США стремятся получить контроль над украинскими атомными электростанциями в рамках ресурсной сделки с Киевом.

    Эксперты объяснили, что желание США получить контроль над украинскими АЭС связано с укреплением влияния на энергетическую сферу Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Глава правительства Сербии обратился с просьбой к России

    Сербия попросила Россию помочь в расследовании применения «звуковой пушки»

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки» на митинге в Белграде.

    Вучевич направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки», передает «Газета. Ru».

    Вучевич подчеркнул, что обращение согласовано с президентом Сербии Александром Вучичем.

    По его словам, Россия, как стратегический партнер Сербии, может предоставить экспертов для проверки обвинений, выдвигаемых оппозицией против властей. Он заявил, что российские специалисты помогут опровергнуть «умышленное искажение информации», распространяемое оппозиционерами.

    Вучевич также отметил, что между Сербией и Россией существуют исторические связи, а помощь Москвы важна для защиты суверенитета страны. Он подчеркнул, что Сербия сталкивается с «мощными ударами по суверенитету», которые требуют вмешательства стратегических партнеров, таких как Россия.

    Антиправительственные акции протеста в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда обрушился железобетонный навес.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта. 

    Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

    Также Вучич заявил, что в Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции уничтожено более ста тракторов. Также сообщалось, что в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.

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    20 марта 2025, 18:40 • Новости дня
    Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине

    Польский генерал Кукула: Европейские страны разрабатывают планы международной операции на Украине

    Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник Генштаба Войска польского генерал Веслав Кукула заявил о подготовке европейской операции, зависящей от мирных переговоров на Украине, находящейся на ранней стадии планирования.

    Кукула сообщил РАР о разработке многовариантной международной операции на Украине. Операция зависит от хода мирных переговоров и находится на ранней стадии планирования, передает РИА «Новости».

    Генерал пояснил, что предстоящая встреча военных командиров в Лондоне направлена на разработку операции по обеспечению мира на Украине. Польша, являясь соседом Украины, рассматривает свою роль в логистике и обеспечении безопасности.

    Кукула уточнил, что участие Польши будет определяться политическими решениями, и хотя польские солдаты не будут привлекаться, страна может предоставить места для базирования войск и материально-техническую поддержку.

    Польша готова предложить широкий спектр компетенций, включая обучение украинских войск и поддержание готовности сил, обеспечивающих стабильность и безопасность.

    Ранее сообщалось, что Лондон стремится обеспечить участие британских компаний в перевооружении армий ЕС, настаивая на возможности сотрудничества с Евросоюзом, несмотря на выход из него.

    Накануне силы специального назначения Британии подготовлены к возможному отправлению на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

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    20 марта 2025, 18:07 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая
    Украинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобиль Александра Бородая, депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса, был атакован украинским беспилотником недалеко от линии боевого соприкосновения, где он находился на совещании.

    Telegram-канал СДД сообщил, что автомобиль Бородая был атакован украинским FPV-дроном. Это произошло поздно ночью возле линии боевого соприкосновения, куда парламентарий прибыл для участия в совещании, передает ТАСС.

    Сам Бородай не пострадал в результате инцидента. Однако Эдуард Шарафиев, экс-замполит 7-й штурмовой бригады СДД, находившийся поблизости, получил ожог.

    Бородай занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. До осени 2024 года он возглавлял 7-ю штурмовую бригаду СДД, созданную им, и продолжает участвовать в ее деятельности.

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    21 марта 2025, 12:35 • Новости дня
    Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти
    Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шедший под флагом Панамы танкер Eventin со 100 тыс. тонн нефти конфискован немецкой таможней у берегов Германии, сообщили в германской прессе.

    Таможенники ФРГ в пятницу конфисковали танкер Eventin, его отбуксировали в порт Засниц, передает «Прайм» со ссылкой на Spiegel.

    Решение о конфискации было принято после того, как Евросоюз внес Eventin в список «теневого флота» России в конце января. По этим данным, танкер якобы направлялся из российского порта Усть-Луга в Египет.

    Минфин Германии воздержался от комментариев, сославшись на «таможенные меры и ситуацию в сфере политики безопасности». Немецкие власти намерены провести безопасную перекачку нефти с танкера и определить дальнейшую судьбу судна.

    В январе СМИ сообщали, что в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген дрейфует танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти на борту. Танкер потерял управление из-за непогоды, его отбуксировали на безопасное расстояние в 25 км от прежней позиции, к северо-востоку от мыса Аркона на острове Рюген.

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    21 марта 2025, 07:44 • Новости дня
    Орбан упрекнул Зеленского за резкий тон и спутанные роли на саммите ЕС
    Орбан упрекнул Зеленского за резкий тон и спутанные роли на саммите ЕС
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.

    По его словам, Зеленский участвовал в обсуждениях с «резким тоном», как будто Украина уже является членом Евросоюза, а не претендует на вступление, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что «президент Украины спутал роли», выступая с позиции более властной, чем уместно для страны-просителя.

    Венгерский премьер также подчеркнул, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины до завершения внутреннего опроса среди венгров по этому вопросу.

    Кроме того, он озвучил неудачу в попытке убедить европейские страны «просто поддержать мирные усилия президента США, а не пускаться в военные авантюры».

    Напомним, глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы. Страны Северной Европы и Балтии призвали Евросоюз разработать конкретные предложения для ускоренного вступления Украины.

    Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза выступит против приема Украины в ЕС из-за финансовой нагрузки на венгерское общество. Зеленский раскритиковал Венгрию и ее премьера Виктора Орбана за блокирование решений Евросоюза, что, по его словам, создает серьезные препятствия для вступления Украины в ЕС.

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    21 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом

    МИД заявил о нарушении перемирия Киевом и атаке на нефтестанцию на Кубани

    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила о нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия Киевом через атаку на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае с использованием беспилотников.

    По ее словам, Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, отметив, что возникает вопрос, как Вашингтон собирается справляться с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что всего через несколько часов после переговоров, на которых обсуждалось перемирие, украинские силы направили три беспилотника на атаку нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

    Дипломат подчеркнула, что это поднимает вопрос о способности США контролировать поведение своих украинских партнеров.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Спикер МИД заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.

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    20 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Глава Евросовета назвал прекращение огня на Украине ошибкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Кошта заявил: «Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться». Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на португальский телеканал RTP.

    Кошта подчеркнул, что подход к разрешению конфликта должен быть тщательно продуман и сбалансирован. Он призвал международное сообщество к более активному взаимодействию и поиску долгосрочных решений, способных обеспечить реальный прогресс в мирном урегулировании ситуации.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

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    21 марта 2025, 12:26 • Новости дня
    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине

    Политолог Рар: В ЕС усугубляется раскол по вопросу Украины

    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры ЕС пока терпят своевольные высказывания главы Еврокомиссии, но от нижестоящей чиновницы Каи Каллас требуют более дипломатического тона. В объединении усугубляется раскол по вопросу Украины. Это приводит к появлению нового блока внутри Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее газета Politico указала на провал плана ЕС по оказанию помощи Киеву.

    «Позиции Каи Каллас внутри Евросоюза пошатываются. Многим главам стран объединения не нравятся ее заявления о том, что европейские страны должны немедленно готовиться к войне с Россией, а также противостоять Америке», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, эстонка – исполнительница воли коллективной Европы, никто не наделял ее правом делать столь категорические заявления от имени «вышестоящих». «Лидеры ЕС пока терпят своевольные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но при этом они требуют от нижестоящей чиновницы более дипломатического тона», – добавил собеседник.

    Политолог также указал на усугубляющийся раскол в Евросоюзе по вопросу Украины. «Южная и Восточная Европа – за исключением Польши и стран Прибалтики – отказываются дальше финансировать Киев. Их позиция следующая: денег в казне нет, без американцев поддерживать боевые действия бессмысленно, а отношения с Дональдом Трампом рвать нельзя», – пояснил Рар. Впрочем, многое будет зависеть от действий Парижа, Берлина и Лондона.

    «Франция размахивает кулаками, в которых сжимает ядерное оружие. Вместе с тем французские власти прячутся за спиной немцев – пусть те, мол, идут вперед. То же самое делают британцы, которые пытаются заставить президента США сменить дипломатию на продолжение конфронтации. Наконец, Германия видит себя главарем Европы и считает, что их главная цель – победить Россию на Украине», – детализировал эксперт.

    «Думаю, что сейчас Запад в целом меняется. Появляется новый «север», некая новая Европа, состоящая из Британии и стран Балтийского моря. В этой связи главный конфликт этого блока с Россией – помимо Украины – видится на Балтике», – допустил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что план главы евродипломатии Каи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 млрд евро полностью провалился, его судьба была предопределена до брюссельского саммита ЕС в четверг.

    Основная проблема, по словам европейских дипломатов, заключалась в том, что Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых участников, таких как Франция и высокопоставленные чиновники ЕС. Издание подчеркивает, что изначально план предполагал поставку Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, однако этот замысел был заблокирован венгерским вето.

    Каллас предложила уменьшить объем помощи до пяти млрд евро на покупку боеприпасов. Однако даже в таком виде план пока не снискал достаточной поддержки. Отказ Франции, Италии и Словакии от обязательного участия в программе и предложение перейти на добровольный формат еще больше ослабили позиции Каллас.

    «План не выдержал столкновения с реальностью Евросоюза, где готовность нести жертвы ради Киева резко разнится от страны к стране», – говорится в публикации. Напомним, Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины. Коммюнике было распространено в виде заявления 26 стран ЕС.

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    21 марта 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России

    Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт

    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.

    Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.

    Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.

    Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.

    Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    Коментарии (14)
    20 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Сирийский лидер внось отказался пожать руку Бербок

    Сирийский лидер аш-Шараа вновь отказался пожать руку главе МИД Германии Бербок

    Сирийский лидер внось отказался пожать руку Бербок
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Сирии Ахмед аш-Шараа не стал пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Бербок во время своего второго визита в Дамаск вновь не получила рукопожатия от президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, сообщил телеканал NTV, передают «Известия».

    Немецкий политик прибыла в Сирию вместе с депутатом Бундестага от ХДС Армином Лашетом. Глава сирийской администрации не поприветствовал рукопожатием и его. При этом министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани пожал руку Бербок у входа в президентский дворец.

    В январе сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск. Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии.

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    21 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с цветной революцией

    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за помощь в предотвращении цветной революции

    Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с цветной революцией
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность российским спецслужбам за предоставление информации, способствующей борьбе с цветной революцией в стране, подчеркнув важность сотрудничества между спецслужбами двух стран.

    Власти Сербии выразили благодарность российским спецслужбам за поддержку в противодействии цветным революциям, передает РИА «Новости». Вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что Россия предоставляет необходимую информацию и поддерживает Сербию в этой борьбе.

    Вулин подчеркнул: «Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией». По его словам, Россия осознает угрозу, нависшую над Сербией, и между странами налажена эффективная коммуникация.

    Вулин также напомнил, что между спецслужбами России и Сербии был официально заключен договор о сотрудничестве в борьбе с цветными революциями, которое продолжается и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки» на митинге в Белграде. Президент Сербии Александар Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

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    21 марта 2025, 09:39 • Новости дня
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар, сообщил военблогер Юрий Подоляка.

    В Сети появились кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа», расположенной на границе России и Украины, сообщается в Telegram-канале Подоляки.

    На видео пожар охватил большую площадь, местами наблюдается факельное горение. Звуки взрывов на видеозаписи отсутствуют.

    Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории.

    О подрыве ВСУ газоизмерительной станции стало известно в ночь на пятницу, 21 марта. Военкоры уточнили, что данный газопровод использовался для транспортировки российского газа в Европу. Инцидент произошел на границе Курской и Сумской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов переговоров лидеров России и США.

    Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    После удара дронами ВСУ по нефтебазе в Кавказском районе Кубани в результате пожара один резервуар выгорел полностью, а второй продолжает гореть.

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    21 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы для деблокирования окруженных в Курской области подразделений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье солдат, что выявляется и уничтожается российской разведкой и артиллерией.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений, окруженных в курском приграничье, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что бойцы РФ продолжают уничтожать группы противника, которые укрываются в лесополосах на границе России и Украины.

    По словам источника агентства, в Марьино Сумской области ВСУ сосредоточивают свои резервы для попытки освободить окруженные подразделения. Российские разведчики вскрывают передвижение живой силы и техники противника, после чего данные цели уничтожаются артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт указал на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России, а также сообщалось, что Харьков, Сумы и Чернигов будут включены в буферную зону для защиты российских границ. Комбат Вооруженных сил Украины прогнозировал, что украинские войска будут вытеснены из Курской области, создавая условия для укрепления российской безопасности.

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