При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
ЕС начал разрабатывать боевой корабль нового поколения
ЕС приступил к разработке боевого корабля для принятия на вооружение в 2040-х
Евросоюз начал работу над созданием нового боевого корабля, который планируется принять на вооружение в 2040-х годах, с бюджетом программы более 20 млрд евро.
Евросоюз приступил к разработке боевого корабля следующего поколения, который может быть принят на вооружение в 2040-х годах, передает ТАСС со ссылкой на Defense News. Проект курируется Европейским оборонным агентством, и шесть государств, располагающих крупнейшими военно-морскими силами, выразили свою заинтересованность в его реализации.
По словам представителя агентства, министры обороны Евросоюза планируют подписать письмо о намерениях через две недели, чтобы официально запустить программу. Ожидается, что к моменту завершения проекта странам ЕС потребуется как минимум 30 боевых кораблей нового поколения.
Бюджет программы может превысить 20 млрд евро. Председатель Европейской группы военно-морской промышленности Фернандо Гарсия отметил, что эти корабли будут существенно отличаться от текущих моделей из-за изменения сценариев морских войн, в частности, в связи с активным использованием дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Англии произошел пожар на верфях, строящих новейшие атомные подлодки, что вызвало серьезные опасения за их будущее. Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков, что еще больше усугубляет ситуацию в ее военно-морском флоте. В связи с финансовыми трудностями Британия допустила возможность продажи авианосца Prince of Wales, так как денег на его содержание не хватает.