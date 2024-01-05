В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков
Telegraph: Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков
Великобритания вынуждена списать минимум два военных корабля, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на новые фрегаты, сообщила газета Telegraph.
Издание отмечает, что у британских ВМС настолько мало моряков, что им «приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», передает РИА «Новости».
По данным газеты, у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору военных.
В этом году будут списаны HMS Argyll, а также недавно отремонтированный HMS Westminster. Корабли утилизируют или продадут союзникам.
Моряков направят обслуживать фрегаты Type 26.
Ранее Британия отказалась посылать военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза зерна с Украины.