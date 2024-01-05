Telegraph: Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков

Tекст: Елизавета Шишкова

Издание отмечает, что у британских ВМС настолько мало моряков, что им «приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», передает РИА «Новости».

По данным газеты, у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору военных.

В этом году будут списаны HMS Argyll, а также недавно отремонтированный HMS Westminster. Корабли утилизируют или продадут союзникам.

Моряков направят обслуживать фрегаты Type 26.

Ранее Британия отказалась посылать военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза зерна с Украины.