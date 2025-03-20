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Подозрительный сверток обнаружили под машиной у здания заксобрания в Севастополе
Подозрительный сверток обнаружили под машиной у здания заксобрания в Севастополе, движение перекрыто
В Севастополе временно изменили маршруты общественного транспорта из-за обнаруженного свертка под днищем автомобиля возле здания заксобрания, сообщает департамент общественной безопасности города.
В Telegram-канале ведомства указано, что в Севастополе изменена схема движения общественного транспорта.
Это связано с временным перекрытием улицы Ленина после обнаружения свертка под днищем автомобиля на стоянке возле здания Заксобрания.
Сегодня утром сотрудники обнаружили подозрительный сверток под автомобилем на площадке возле дома 3 по улице Ленина. В связи с этим место происшествия было оцеплено, и начаты проверочные мероприятия.
Власти просят жителей и гостей города учитывать временные изменения маршрутов общественного транспорта и планировать свои передвижения с учетом возможных затруднений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили уголовное дело из-за гибели военнослужащего от взрыва самодельного устройства, прикрепленного к автомобилю. За основную версию подрыва капитана Черноморского флота практически сразу приняли заказное убийство. ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ.