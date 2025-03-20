Подозрительный сверток обнаружили под машиной у здания заксобрания в Севастополе, движение перекрыто

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в Севастополе изменена схема движения общественного транспорта.

Это связано с временным перекрытием улицы Ленина после обнаружения свертка под днищем автомобиля на стоянке возле здания Заксобрания.

Сегодня утром сотрудники обнаружили подозрительный сверток под автомобилем на площадке возле дома 3 по улице Ленина. В связи с этим место происшествия было оцеплено, и начаты проверочные мероприятия.

Власти просят жителей и гостей города учитывать временные изменения маршрутов общественного транспорта и планировать свои передвижения с учетом возможных затруднений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили уголовное дело из-за гибели военнослужащего от взрыва самодельного устройства, прикрепленного к автомобилю. За основную версию подрыва капитана Черноморского флота практически сразу приняли заказное убийство. ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ.