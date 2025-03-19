Стало известно об улучшении состояния Папы Римского после пневмонии

Tекст: Ольга Иванова

Врачи отмечают, что он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких через маску в ночное время, передает ТАСС.

Франциск, которому исполнилось 88 лет, продолжает выполнять свои рабочие обязанности, несмотря на состояние здоровья. На днях он опубликовал текст проповеди, которая обычно произносится на традиционной всеобщей аудиенции. В среду, в день святого Иосифа, он принял участие в мессе, организованной в капелле у его палаты.

Папа Римский также отправил письмо в редакцию газеты Corriere della Sera, в котором призвал к «разоружению слов, мыслей, сердец и Земли» на фоне обсуждений в ЕС о перевооружении Европы. Из больницы он продолжает призывать к миру в каждой воскресной проповеди, которые с 14 февраля распространяются в письменном виде.

Недавно Ватикан опубликовал первую после госпитализации фотографию Франциска. В апреле ожидается визит короля Карла III в Италию, запланирована его встреча с Папой Римским в Ватикане.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск, перенесший двустороннюю пневмонию, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.