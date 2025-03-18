Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы»* и «Голоса Америки» нечто намного более опасное?3 комментария
Белый дом заявил, что разговор Путина и Трампа продолжается уже более часа
Помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.
Разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начался в 17.00 по московскому времени и, по словам представителей Белого дома, проходит успешно, передает РИА «Новости». Скавино сообщил, что Трамп находится в Овальном кабинете, где и общается с Путиным.
Скавино отметил, что разговор между лидерами начался в 10.00 утра по восточному времени США. Он подчеркнул, что общение по телефону проходит хорошо и в данный момент продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.