Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что длительность беседы зависит от самих политиков, они будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным.

Президенты обсудят нормализацию отношений России и США и украинское урегулирование.

После беседы Кремль расскажет о ее итогах, но выступления Путина не ожидается, заключил Песков.

Напомним, на 18 марта запланирован телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.