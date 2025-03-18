Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?0 комментариев
Стало известно о новой схеме мошенничества с обманом студентов от имени Минобрнауки
Мошенники начали использовать схему обмана студентов от имени Минобрнауки
Мошенники от имени Минобрнауки предлагали студентам подтвердить данные на портале «Госуслуги» для получения стипендий, что привело к открытию кредитов на имя жертв.
Мошенники разработали новую схему обмана студентов, выдавая себя за сотрудников Минобрнауки. Преступники уверяют студентов в необходимости актуализировать данные на сайте университета и подтверждать учетную запись через портал «Госуслуги» для получения стипендии, передает ТАСС.
После контакта со студентом, мошенники отправляют через соцсети фальшивую ссылку для подтверждения «Госуслуг». Далее, зная о нефункциональности ссылки, они предлагают свою помощь, прося у жертвы пароль, утверждая, что логин у них уже есть. Как указывают специалисты, жертвы затем могут получать SMS от банка о выдаче кредита на их имя.
Эксперты также напоминают, что подобные схемы обмана студентов от лица деканатов уже имеют место. В декабре 2024 года мошенники начали обзванивать студентов, зарегистрированных на портале «Современная цифровая образовательная среда» Минобрнауки. Варианты обмана включают в себя подмену деканатов, ректоратов или архивных служб, предлагая студентам пройти тестирование или подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для продолжения обучения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты для пенсионеров. Одной из жертв мошенников стала пенсионерка из Ленобласти, которую обманули на 6 млн рублей. МВД также выявило новую схему мошенничества с sim-картами и мобильным банком.