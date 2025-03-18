Депутат Госдумы указал на опасность кибербуллинга для детей

Антон Горелкин назвал кибербуллинг и закрытые чаты угрозами для детей в соцсетях

Tекст: Денис Тельманов

Антон Горелкин, замглавы комитета Госдумы по информполитике, в беседе с ТАСС заявил, что одной из серьезных угроз для детей в социальных сетях является кибербуллинг. По его словам, для решения этой проблемы необходимо не только участие самих платформ, но и активная работа школьных психологов и педагогов.

Горелкин отметил, что закрытые сообщества в социальных сетях могут распространять деструктивную информацию и вовлекать детей в противоправную деятельность.

По его мнению, главные угрозы в этих сетях возникают из-за возможности создания анонимных аккаунтов с помощью «левых» сим-карт и из-за политики социальных сетей в отношении профилактики деструктивного контента.

Он также подчеркнул, что готовность платформ выполнять предписания регулятора и решения российских судов играет ключевую роль в защите детей от подобных угроз. Однако, как отмечает Горелкин, эта задача является комплексной и требует взаимодействия всех сторон – от социальных сетей до образовательных учреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать бота в мессенджере Telegram для обмана пользователей под предлогом помощи в поиске посылок от «Почты России». Также сообщалось, что в Сети распространено противоправное явление под названием доксинг, и часто жертвами становятся дети, у которых под угрозой публикации личных данных могут вымогать деньги.