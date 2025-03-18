Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Депутат Госдумы указал на опасность кибербуллинга для детей
Антон Горелкин назвал кибербуллинг и закрытые чаты угрозами для детей в соцсетях
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что кибербуллинг и закрытые сообщества представляют серьезную угрозу для детей в социальных сетях, и решение этих проблем требует участия педагогов и школьных психологов.
Антон Горелкин, замглавы комитета Госдумы по информполитике, в беседе с ТАСС заявил, что одной из серьезных угроз для детей в социальных сетях является кибербуллинг. По его словам, для решения этой проблемы необходимо не только участие самих платформ, но и активная работа школьных психологов и педагогов.
Горелкин отметил, что закрытые сообщества в социальных сетях могут распространять деструктивную информацию и вовлекать детей в противоправную деятельность.
По его мнению, главные угрозы в этих сетях возникают из-за возможности создания анонимных аккаунтов с помощью «левых» сим-карт и из-за политики социальных сетей в отношении профилактики деструктивного контента.
Он также подчеркнул, что готовность платформ выполнять предписания регулятора и решения российских судов играет ключевую роль в защите детей от подобных угроз. Однако, как отмечает Горелкин, эта задача является комплексной и требует взаимодействия всех сторон – от социальных сетей до образовательных учреждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать бота в мессенджере Telegram для обмана пользователей под предлогом помощи в поиске посылок от «Почты России». Также сообщалось, что в Сети распространено противоправное явление под названием доксинг, и часто жертвами становятся дети, у которых под угрозой публикации личных данных могут вымогать деньги.