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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    37 комментариев
    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня

    Кадыров сообщил о создании полка «Ахмат-Кавказ» в Чечне

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

    17 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте

    Рогов сообщил о контроле ВС России над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска установили контроль над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области и продолжают продвижение на север, стремясь освободить оставшиеся территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что российские силы освободили большой плацдарм около Малых Щербаков и вошли в село с юга. «Они также вошли в Щербаки ранее и теперь удерживают территории в южных частях обоих населенных пунктов», – сообщил он. Рогов добавил, что войска продолжают движение на север для полного освобождения этих территорий, передает ТАСС.

    В начале марта Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее оккупированной ВСУ, и приблизились к населенному пункту Щербаки.

    Между тем, телеграм-канал ОперацияZ: Военкоры Русской Весны сообщает, что бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Также десантники прорвались и штурмуют Степовое, зачищая последние опорники врага. Восточнее 108-й полк ВДВ штурмует населенные пункты Малые Щербаки и Щербаки. Под Ореховом, севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на 2 км. Таким образом, российские войска существенно продвинулись на двух направлениях в сторону Орехова.

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    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.

    На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

    Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

    Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    17 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    В интервью для программы Face the Nation на телеканале CBS News Стив Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, отметил, что недавние переговоры с Владимиром Путиным способствовали существенному прогрессу в переговорах о перемирии между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, Путин и Трамп вскоре напрямую обсудят детали перемирия в украинском конфликте.

    Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.

    Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.

    Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.

    Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

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    17 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области

    Минобороны показало кадры оставленных ВСУ позиций с иностранным оружием

    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Российское Министерство обороны опубликовало кадры, с позициями украинских вооруженных сил, которые были брошены в ходе освобождения российскими войсками населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На видео можно увидеть сгоревшую украинскую технику и разнообразное вооружение, оставленное украинскими военными. В частности, начальник штаба батальона с позывным «Восток» отметил наличие ручного гранатомета, созданного на Украине по американским чертежам, а также американских, чешских и шведских гранатометов и пулеметов, и даже ПТРК Javelin.

    На кадрах также показаны укрепления украинских войск, расположенные на высотах, где находились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди обнаруженного оборудования видны новые дроны, оставленные на позициях украинскими военными.

    По словам стрелка с позывным «Луна», вытеснение украинских сил из лесопосадок сделало продвижение российской армии по населенным пунктам проще. Это связано с тем, что операторы БПЛА базировались именно в этих лесных районах.

    Напомним, российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР за неделю.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты.

    Минобороны сообщило, что за неделю в Курской области ВСУ потеряли семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

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    17 марта 2025, 08:14 • Новости дня
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    @ EPA/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times.

    Источники издания сообщили, что Кир Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил, передает ТАСС.

    По данным источников, это будет долгосрочное обязательство со стороны Британии на годы, речь идет о сроках, которые потребуются для сохранения мирного соглашения.

    Глава британского правительства отметил, что некоторые страны уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в «миротворческой» миссии, однако подробности соглашений пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, а военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

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    17 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин заявил о стремлении России обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда
    @ Кристина Кормилицина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана, работающих в РФ.

    «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – подчеркнул Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские профильные ведомства активно взаимодействуют с таджикистанскими коллегами для предоставления подробных разъяснений по правилам в сфере миграции.

    Ранее в Таджикистане решили обучать отправляющихся в Россию мигрантов русскому языку.

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    17 марта 2025, 10:12 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ из Курской области в ДНР

    ВСУ перебросили резервы из Курской области на красноармейское направление в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство резервов Вооруженных сил Украины переброшены из Курской области на красноармейское направление, говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

    Большинство резервов Вооруженных сил Украины с курского направления переместили под Красноармейск в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС. Денис Пушилин, глава ДНР, заявил об этом в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что ситуация на данном направлении остается напряженной.

    Пушилин отметил, что, несмотря на попытки противника провести контратаки, подразделения Вооруженных сил РФ успешно стабилизируют обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске украинских войск с курского направления в Донецкую Народную Республику, подразделения БПЛА ВСУ были переброшены с курского на южнодонецкое направление, а российские силы уничтожили взвод ВСУ под Красноармейском.

    Коментарии (3)
    17 марта 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны в понедельник.

    Поселок освободили подразделения группировки войск «Днепр», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка поразила живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны у Тягинки (Херсонская область) и Павловки (Запорожская область).

    Украинская сторона в зоне действия группировки потеряла до 65 человек, пять автомобилей и станцию РЭБ.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки военные объекты аэродромной инфраструктуры, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и наемников в 159 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 дронов самолетного типа.

    На Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ около Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих и 18 автомобилей, а также склад с боеприпасами.

    На участке, контролируемом группировкой «Запад», поражены мотопехотная и механизированная бригады ВСУ в районах Копанки, Новоегоровки и Редкодуба. Потери противника составили более 225 военнослужащих, орудие артиллерии и три станции РЭБ.

    В зоне ответственности Южной группировки поражены две механизированные и одна штурмовая бригада ВСУ, уничтожены свыше 190 бойцов ВСУ и один полевой склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих и технику, включая американскую БМП Bradley.

    С начала СВО уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 094 дрона, 601 ЗРК, 22 303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 машин РСЗО, 22 625 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее сообщалось, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР.

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    17 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 280 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки «Север» поражены формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.

    ВСУ также потеряли за сутки два танка, две БМП, два БТРа, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

    За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 68 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, включая 396 танков, 319 БМП и 287 БТРов. Уничтожены 13 установок HIMARS и семь MLRS, а также 56 единиц инженерной техники.

    Ранее источник сообщал, что подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области.

    Минобороны ранее публиковало видео с позиций, оставленных ВСУ в Курской области.

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    17 марта 2025, 07:59 • Новости дня
    Россия стала вторым экспортером оружия в мире в 2024 году

    Россия продала оружия на 13,75 млрд долларов, заняв второе место после США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в 2024 году заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.

    Как сообщает РИА «Новости», Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди экспортеров вооружений, реализовав оружие и военную технику на сумму 13,75 млрд долларов. Рейтинг был составлен Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) и включает в себя данные о двадцати крупнейших странах-экспортерах. При подготовке рейтинга были учтены только идентифицированные коммерческие контракты, заключенные странами.

    США уверенно заняли первое место с объемом экспорта в 42,329 млрд долларов, что составляет 37,92% от мирового объема. Россия с 13,75 млрд долларов заняла второе место, удерживая 12,32% рынка. Третье место досталось Франции, которая экспортировала вооружения на сумму 7,698 млрд долларов, что составляет 6,9 % от мирового экспорта.

    В рейтинге также выделены Южная Корея и Италия с объемом экспорта 5,691 млрд и 5,69 млрд долларов соответственно, каждая из которых занимает по 5,10% мирового рынка. Германия с показателем в 5,424 млрд долларов занимает шестое место. Интересно, что Китай замыкает первую десятку с экспортом в 3,216 млрд долларов.

    Следует учитывать, что рейтинг учитывает только коммерческие контракты и не включает в себя безвозмездную военную помощь, оказываемую Украине западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр анализа мировой торговли оружием считает, что закупка позволит Индии укрепить свои ВВС и повысить уровень безопасности воздушного пространства страны. Газета также сообщала, что западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки. В другой статье подсчитали, сколько мир заплатит за масштабную войну на Ближнем Востоке.

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    17 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    Иностранные наемники расстреливали отступающих из Курской области бойцов ВСУ

    Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливают тех, кто пытается уйти через границу на Украину, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко.

    Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.

    По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.

    Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

    Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.

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    16 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге

    Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту угроз и оскорблений в адрес жены участника СВО, которые поступили в социальных медиа.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.

    Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.

    В Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, в результате чего пострадавший погиб от полученных травм. В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО, увидев его военную форму.

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