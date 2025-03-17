Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.3 комментария
Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых популярных европейских политиков в Молдавии, получив поддержку 32% респондентов.
По данным опроса, проведенного молдавской платформой «За честные выборы», президент России Владимир Путин стал самым популярным европейским политиком в Молдавии, передает РИА «Новости».
Согласно результатам, 32% респондентов считают его примером сильного лидера, способного помочь стране выйти из политического кризиса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял второе место, набрав 19% голосов. На третьем месте с равным количеством голосов в 10% оказались президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.