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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    36 комментариев
    17 марта 2025, 16:28 • Новости дня

    Кремль анонсировал выступление Путина на съезде РСПП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник намерен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    На съезде планируется обсуждать ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, инициативы сообщества предпринимателей по достижению национальных целей, а также реализацию нацпроектов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Отмечается, что на съезде будет около 1,3 тыс. делегатов и гостей, в их числе – крупнейшие бизнесмены, представители малого и среднего бизнеса России, министры и главы ведомств.

    После съезда глава государства планирует провести отдельную встречу с членами бюро РСПП.

    В 2024 году Путин также участвовал в съезде РСПП, после него он провел закрытую встречу с представителями бизнеса, она длилась больше двух часов.

    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    16 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с призывом игнорировать враждебные шаги Бухареста, подчиненного НАТО и ЕС.

    В этом письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости», Шошоакэ подчеркнула, что румынский народ является братским для России по православной вере, и призвала «не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии... поскольку оно не представляет волю румынского народа». Она также отметила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в президентских выборах в Румынии.

    Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте с Россией, при этом настоящая диктатура, по ее мнению, установлена «не в России, а в Европе». В своем письме сенатор подчеркнула необходимость борьбы за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

    Также она указала на исторические претензии Румынии к Украине, Шошоакэ считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на будущих мирных переговорах, подразумевая «возвращение Бухаресту румынских территорий».

    Ранее Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    16 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа

    Ушаков заявил о готовности России к встрече Путина и Трампа при необходимости

    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    @ Anatoly Maltsev/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Как передает ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о готовности России к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ушаков отметил, что подготовка к встрече идет, и она состоится, как только возникнет необходимость. Он подчеркнул, что обсуждение встречи с американской стороной уже ведется.

     Он добавил, что контакты между сторонами продолжаются на других уровнях, а встречу или телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

    Коментарии (7)
    17 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

    Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во вторник завершение войны на Украине и хочет заручиться поддержкой российского лидера по вопросу 30-дневного прекращения огня, сообщает Reuters.

    Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

    По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

    Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

    Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

    Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

    Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

    Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

    Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    15 марта 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совместной неформальной встречи президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели совместную неформальную встречу, в ходе которой по телефону связались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся дальнейшего развития межгосударственных отношений.

    Отмечается, что беседа прошла в теплой и дружеской атмосфере.

    Также было достигнуто соглашение о встрече 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина и подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве.

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    15 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистов Павлом Зарубиным назвал лидеров ЕС ласковыми собачками у ног президента США Дональда Трампа, комментируя их стремление к миру на Украине и резкое изменение политики.

    В своем Telegram-канале журналист опубликовал кадры видеоинтервью, в котором Ушаков сравнил поведение лидеров ЕС с поведением ласковых собачек у ног хозяина.

    «Как ласковые собачки у ног хозяина – это и происходит», – заявил помощник президента, подчеркивая, что такая позиция европейских лидеров лишь подтверждает высказывания президента России Владимира Путина.

    Ушаков отметил, что массовое желание европейских лидеров говорить о мире на Украине выглядит как резкий разворот политики, при этом они демонстрируют свою подчиненность Соединенным Штатам.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

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    14 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине

    Трамп выразил мнение, что Путин даст положительный ответ на предложение о прекращении огня на Украине

    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин ответит согласием на предложение о прекращении огня на Украине.

    В опубликованном отрывке из интервью Трампа телеканалу FOX26 его спросили, «каков план, если Путин не согласится на прекращение огня». «Плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает (на Украине). Но я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его довольно хорошо, и я думаю, что он согласится», – приводит ТАСС ответ президента США.

    «Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», – сказал глава американского государства. Он также заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня: «В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал свое обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это». Он заявил, что «сможет добиться урегулирования».

    Американский президент заявил, что в пятницу США провели «очень хорошие» звонки с Россией и Украиной. По его словам, в Киеве «согласились на прекращение огня», если удастся «достичь этого с Россией». «И это не легко, это тяжело», – заявил он. При этом президент США заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

    Комментируя начало конфликта, он сказал: «Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя». Он подчеркнул, что Киеву не помогли ни деньги, которые США предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

    Целиком интервью будет показано в воскресенье, 16 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Путин прокомментировал украинско-американское предложение о немедленном, всеобъемлющем 30-дневном перемирии на Украине. В целом он положительно оценил предложение, но указал, что есть практические вопросы, без ответов на которые никакое предложение о перемирии принято быть не может.

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    14 марта 2025, 18:09 • Новости дня
    Путин пригласил Мадуро в Москву на празднование Дня Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин пригласил Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, на празднование Дня Победы 9 мая в Москве.

    Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с Мадуро. Консультации приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сообщил Путин на переговорах по видеосвязи, передает ТАСС.

    «Помним, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции, – отметил президент РФ. – Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники».

    На переговорах Путин также заявил, что текст договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой полностью согласован и готов к подписанию. «С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», – отметил глава государства.

    «Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время», – уточнил он.

    В пятницу стало известно, что Путин проведет видеоконференцию с Мадуро, приуроченную к 80-летию установления дипломатических отношений между странами. В декабре Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    17 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Индийские СМИ обсудили баннеры RT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дели появились баннеры RT с изображениями президента России Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди, это вызвало обсуждения в крупнейших индийских СМИ

    Баннеры символизируют партнерство между Россией и Индией как движущую силу глобальных перемен, пишет RT.

    Телеканал NDTV, указал, что размещенная в Дели реклама RT акцентирует внимание на долгосрочном партнерстве между Индией и Россией.

    Телеканал News18 отметил, что баннеры с изображением лидеров двух стран рассматриваются как стратегический ход России по усилению своего влияния в Индии. На плакатах присутствует слоган RT «Реформируйте то, как вы смотрите новости», который намекает на необходимость изменения восприятия мировых событий через призму российской точки зрения.

    Издание Hindustan Times в своем мини-сюжете назвало плакаты RT «эффектными», и отметило их влияние на общественное восприятие.

    Ранее Индия сообщила о закупке у России на 248 млн долларов двигателей для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии. Также сообщалось, что Россия и Индия заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.

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    16 марта 2025, 16:31 • Новости дня
    Спецпосланник США сообщил о возможном разговоре Трампа и Путина на следующей неделе

    Спецпосланник Уиткофф сообщил о возможном звонке Трампа и Путина на следующей неделе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут провести телефонный разговор на наступающей неделе, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.

    Уиткофф сказал, что ожидается звонок между двумя президентами, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», – заявил Уиткофф в эфире CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    17 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Стало известно о скором награждении участников операции «Труба» Путиным

    Песков сообщил о скором награждении участников операции «Труба» по решению Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин планирует оперативно наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин оперативно отреагирует на представление к награждению участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что Министерство обороны сделает соответствующие представления, и президент всегда быстро реагирует на такие обращения.

    Песков также сообщил, что на данный момент не было никаких движений в плане личной встречи президента с участниками операции по переброске сил. Однако он отметил, что Путин постоянно поддерживает связь с бойцами, находящимися на передовой, и участвующих в сложных и опасных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих, включая отряды «Ветераны» и «Ахмат», успешно прошли 15 км через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал переброску сил по газовой трубе в Суджу решающим и дерзким маневром. В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже.

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    17 марта 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков не стал комментировать слова Лукашенко о звонках Путину из Киева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенту России Владимиру Путину якобы звонили с Украины.

    «Мне нечего сообщить вам по этой теме», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко заявил, что некие украинские собеседники якобы звонили Путину, но подробности раскрывать не стал.

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    17 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин пригласил Рахмона на торжества 9 Мая в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону посетить торжества 9 Мая, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин подтвердил, что ждет лидера Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы 9 мая в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера во время российско-таджикистанских переговоров.

    «Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли», – сказал Путин.

    Ранее во время совместной неформальной встречи президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться 9 мая в Москве.

    МИД исключил недружественные страны из приглашений на 80-летие Великой Победы.

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    17 марта 2025, 13:26 • Новости дня
    Песков: Готовится телефонный разговор Путина и Трампа
    Песков: Готовится телефонный разговор Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее американский президент объявлял о планах провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

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    17 марта 2025, 13:55 • Новости дня
    Песков отметил уникальную поддержку Путина россиянами

    Песков подчеркнул уникальную консолидацию россиян вокруг Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обладает уникальной поддержкой населения и и сравнить его с кем-либо некорректно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин пользуется уникальной поддержкой населения. Он отметил, что сравнивать его с другими лидерами было бы некорректно, поскольку Путин консолидирует вокруг себя россиян особым образом. Этот комментарий был сделан в ответ на вопрос журналиста, который провел параллели между поездками на фронт Иосифа Сталина и визитами Путина в приграничные регионы, передает ТАСС.

    «Путин сам принимает решения в русле того, что считает целесообразным на текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми», – подчеркнул Песков.

    Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин изменил рабочий график и решил посетить Курскую область вместо запланированного совещания по экономическим вопросам.

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на два процентных пункта и достигло 83%.

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      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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