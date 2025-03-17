Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.3 комментария
Кремль анонсировал выступление Путина на съезде РСПП
Президент Владимир Путин во вторник намерен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На съезде планируется обсуждать ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, инициативы сообщества предпринимателей по достижению национальных целей, а также реализацию нацпроектов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.
Отмечается, что на съезде будет около 1,3 тыс. делегатов и гостей, в их числе – крупнейшие бизнесмены, представители малого и среднего бизнеса России, министры и главы ведомств.
После съезда глава государства планирует провести отдельную встречу с членами бюро РСПП.
В 2024 году Путин также участвовал в съезде РСПП, после него он провел закрытую встречу с представителями бизнеса, она длилась больше двух часов.