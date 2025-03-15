После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
В Курской области нашли 378 пропавших без вести жителей
Хинштейн сообщил об исключении 378 человек из реестра пропавших без вести в Курской области
В Курской области из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий, так как эти люди были найдены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий.
Найденные жители ранее числились в списке лиц, с которыми родственники потеряли связь.
По его словам, список разыскиваемых жителей постепенно сокращается.
Ранее Хинштейн сообщил об эвакуации 275 человек за три дня из освобожденных населенных пунктов Курской области.
До этого МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, все они живы.
Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.