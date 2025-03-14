После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».24 комментария
Ушаков: Путин внимательно относится к поднимаемым в диалоге с США вопросам
Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Так он прокомментировал ответ Путина на обращение президента США Дональда Трампа пощадить украинских военнослужащих, окруженных в Курской области.
Ушаков отметил, что российская сторона внимательно относится к вопросам, которые поднимаются в ходе диалога с американской администрацией. Он подчеркнул, что такой диалог существует и развивается по различным каналам. По словам Ушакова, это демонстрирует готовность России к конструктивному взаимодействию, говорится в Telegram-канале Кремля.
«Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и, по сути, окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», – добавил Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом назвал непростым процесс восстановления отношений с США. Путин также заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь.
До этого президент США сообщил, что в четверг в ходе телефонного разговора обратился к российскому лидеру с просьбой о пощаде для полностью окруженных в Курской области сил ВСУ.