После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».18 комментариев
Фонд «Защитники Отечества» обеспечит ветеранов СВО адаптивной одеждой
Государственный фонд «Защитники Отечества» начнет обеспечивать ветеранов специальной военной операции с инвалидностью адаптивной одеждой, учитывающей их запросы и потребности.
Государственный фонд «Защитники Отечества» получит возможность обеспечивать ветеранов специальной военной операции с инвалидностью адаптивной одеждой. Это решение было принято в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных на встрече с сотрудниками и подопечными фонда. На встрече, прошедшей 6 марта, обсуждалась необходимость обеспечения ветеранов одеждой, адаптированной под их нужды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь: сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом. 60% ветеранов с инвалидностью вообще остаются служить в Вооруженных Силах, и им нужна форма. Если бы мы могли выдавать нашим героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы очень помогло», – рассказала на встрече статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В 2025 году фонд организует международный конкурс дизайна одежды «На крыльях», целью которого станет привлечение внимания к развитию рынка адаптивной одежды и стимулирование отечественных производителей. Конкурс, уже выросший из регионального проекта, поддержан президентом и будет завершен финальным показом на Петербургском международном экономическом форуме.
На полях ПМЭФ-2025 планируется обсуждение с представителями отрасли различных аспектов развития рынка специализированной одежды, включая стимулирование производителей и ретейлеров, а также понимание требований со стороны потребителей.