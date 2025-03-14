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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    Путин заявил, что у ВСУ в Курской области остается выбор сдаться или погибнуть
    Хинштейн пообщался с нашедшейся замглавреда газеты «Суджанские новости» Демьяненко
    Послы ФРГ и Дании посетили МИД России для рабочих контактов
    Захарова назвала ложью слова президента Италии о ядерной угрозе от России
    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    11 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    4 комментария
    14 марта 2025, 06:29 • Новости дня

    Киев увеличил военное присутствие у Волчанска и Золочева

    Украинские войска усилили позиции у Волчанска и Золочева в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины нарастили военную группировку в районе Волчанска и Золочева, направив туда дополнительные силы для усиления обороны на северных рубежах Харьковской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку своих войск у населенных пунктов Волчанск и Золочев в Харьковской области, передает ТАСС. В Золочев прибыли дополнительные силы и средства вооруженных формирований для усиления северных рубежей Харьковской области. Южнее Волчанска на позиции прибыл танковый взвод.

    По словам Марочко, у Казачьей Лопани украинская сторона начала возведение новых и укрепление уже имеющихся фортификационных сооружений. В районе Липцов ведется строительство инженерных заграждений, а также минирование местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении, в результате чего российские штурмовики выбили украинские войска из домов в Волчанске, а ранее сообщалось, что ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском.

    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола

    Группировка войск «Север» освободила Суджу, Меловой и Подол в Курской области

    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в ходе наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» успешно освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа. Это стало результатом проведенных наступательных действий, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в результате наступательных действий российские войска нанесли поражение нескольким бригадам и полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктах. В том числе отражена одна контратака противника.

    Также ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких районах Сумской области. В течение последних суток ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и другие виды техники. Сообщается об уничтожении двух пунктов управления беспилотников.

    На протяжении всего периода боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери, включая более 67 тыс. военнослужащих и 392 танка. Также уничтожены многочисленные боевые машины, артиллерийские орудия, пусковые установки, системы радиоэлектронной борьбы и другие виды техники.

    Ранее Минобороны России показало отступление ВСУ из Суджи.

    Кремль сообщил, что операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ вошла в завершающую стадию.

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    ФСБ предотвратила отправку бомб участникам СВО под видом парфюма
    ФСБ предотвратила отправку бомб участникам СВО под видом парфюма
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России предотвратила серию покушений, в ходе которых украинские спецслужбы планировали отправить участникам спецоперации бомбы, замаскированные под парфюмерные наборы.

    ФСБ России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые спецслужбы Украины планировали провести против участников специальной военной операции (СВО) и государственных служащих, передает РИА «Новости».

    В ходе операции в аэропорту Челябинска были обнаружены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Эти устройства были готовы к срабатыванию при открытии, специалисты ФСБ обезвредили их.

    В Первоуральске задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и госслужащим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания с агентом прекратили связь, и он не получил вознаграждение. В 2024 году он собирал информацию о российских военнослужащих и сотрудниках оборонных предприятий в Энгельсе и Екатеринбурге.

    В Челябинске также был найден еще один тайник с четырьмя аналогичными взрывными устройствами, предназначенными для военнослужащих Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Организован розыск лиц, причастных к изготовлению и закладке взрывных устройств.

    На видео ФСБ России показано, что в наборах с бомбами находились георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Граждан призвали быть осторожными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла попытку ввоза на территорию России взрывных устройств, спрятанных в православных иконах, с Украины через страны ЕС. Дело о провозе взрывчатки в иконах было прекращено в отношении одного из фигурантов – Хочбара Джамалова. Подозреваемый по этому делу отказывается признавать свою вину.

    Коментарии (4)
    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

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    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 14:37 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении

    Группировка «Север» уничтожила технику и склад боеприпасов ВСУ в Казачьей Лопани и Волчанске

    ВС России нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 35 военнослужащих, склад боеприпасов. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированию ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области. ВСУ потеряли 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Также был уничтожен склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся потери живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка и Редкодуб. Потери противника составили более 220 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортеры М113 производства США.

    Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по подразделениям ВСУ в Донецкой народной республике. Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два склада боеприпасов.

    Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Удары по формированиям ВСУ привели к потерям более 475 военнослужащих и пяти боевых машин.

    Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в Донецкой народной республике, уничтожив более 180 военнослужащих и несколько единиц техники, включая танк и 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана».

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли  удар по формированиям Вооруженных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях. В результате атак в районах населенных пунктов Никольское, Бургунка, Тягинка и Павловка уничтожены до 55 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам, включая аэродромную инфраструктуру и места хранения беспилотников. Объекты противника в 158 районах подверглись атакам, что включало также скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников.

    Средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 147 беспилотников самолетного типа.

    С начала специальной военной операции уничтожено 657 самолетов, 283 вертолета, 46 508 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов и 22 144 танка и боевых бронированных машин. Также уничтожено 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 521 орудие полевой артиллерии и минометов и 32 745 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Суджи, Мелового и Подола в ходе наступательных действий в Курской области.

    Коментарии (21)
    13 марта 2025, 18:47 • Новости дня
    Путин: Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить
    Путин: Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но вопрос в том, что делать с участком украинского вклинения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который находится в России с официальным визитом.

    Ранее Владимир Путин заявил о согласии России с предложениями прекратить боевые действия, при условии, что они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

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    13 марта 2025, 23:05 • Новости дня
    Экс- игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров оправдал удары ВСУ по жителям Белгорода

    Экс- игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает оправданными удары ВСУ по Белгороду и не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей.

    В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает оправданными жертвы среди мирных жителей Белгородской области из-за ударов Вооруженных сил Украины, передает «Лента.ру».

    Аскеров отметил, что не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей, пострадавших от ракетных ударов. Он подчеркнул, что, по его мнению, вина за это лежит на родителях, которые, как он считает, на протяжении долгого времени поддерживают жизнь в России.

    В интервью Аскеров также заявил, что «не может испытывать эмпатию к детям, провожающим российских военных на фронт», и подчеркнул, что для него дети Киева не отличаются от детей Белгорода. Заявления Аскерова вызвали критику в комментариях к видео Дудя, где пользователи назвали его высказывания жестокими и глупыми, отмечая, что «знания и ум не всегда синонимы».

    Ранее Аскеров был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России по уголовной статье. Аскеров накопил долг в 130 тыс. рублей из-за трех штрафов, наложенных Савеловским районным судом за нарушения применения статуса иноагента.

    В январе Ровшана Аскерова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации СМИ, Аскеров уехал из России, а в мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал его.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    Коментарии (29)
    13 марта 2025, 09:50 • Новости дня
    Несколько бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли более 60% личного состава

    Советник главы ДНР: Несколько бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли более 60% личного состава

    Tекст: Александра Юдина

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска вывели подразделения нескольких бригад с Южно-Донецкого направления из-за утраты боеспособности после значительных потерь.

    По его словам, такие бригады, как 110-я, 23-я, 39-я и президентская бригада ВСУ, потеряли боеспособность из-за обескровливания, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил, что потери составляют минимум 60% личного состава и выше.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    14 марта 2025, 01:32 • Новости дня
    Франция: заявление Путина стало символом начала переговоров

    Министр обороны Франции оценил заявление Путина о перемирии как сигнал к переговорам

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает, что заявление президента России Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине свидетельствует о начале реальных переговоров, которые могут включать участие Вашингтона, Москвы и Киева.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, в беседе с телеканалом France 2, отметил, что заявление Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине является знаком начала реальных переговоров, пишет ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что любые усилия, направленные на прекращение огня, заслуживают одобрения.

    «Все, что ведет к прекращению огня, можно только приветствовать. Мы видим, что начинаются настоящие переговоры», – сказал французский министр.

    Он также выразил надежду, что дискуссии развернутся не только между Вашингтоном и Москвой, но между Россией и Украиной, а также назвал важным участие в переговорах европейских стран, поскольку вопросы прекращения огня на Украине касаются архитектуры безопасности всей Европы.

    Лекорню также отметил, что Россия имеет преимущество в текущей ситуации, но отказался комментировать, проигрывает ли Украина на поле боя. Франция, по его словам, выступает против «тактической паузы», которая может позволить России восстановить силы.

    Ранее Владимир Путин заявил о поддержке идеи перемирия после переговоров с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что, хотя перемирие является правильной идеей, необходимо обсудить дальнейшие шаги, учитывая стремительно меняющуюся ситуацию на поле боя в пользу России.

    Также было сообщено о встрече в Джидде, где делегации США и Украины обсудили 30-дневное прекращение огня. США готовы отменить паузу в предоставлении разведданных и возобновить поддержку Киева. Спецпосланник США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для участия в переговорах с российской делегацией, встреча с Путиным планируется 13 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что будет очень сложно следить за режимом прекращения огня на Украине в случае приостановки боевых действий.

    Путин также выразил мнение, что киевский режим может воспользоваться временным перемирием для получения большего количества оружия и проведения принудительной мобилизации.

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    13 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о перехвате 77 украинских дронов за ночь

    Российское ПВО перехватило 77 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России в течение одной ночи, включая Брянскую и Калужскую области.

    Министерство обороны России заявило, что в ночь с 12 на 13 марта российские системы противовоздушной обороны сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Перехваты проходили в интервале с 20:00 12 марта до 06:36 13 марта и затронули несколько регионов страны.

    Согласно данным министерства, тридцать беспилотников были уничтожены над Брянской областью, двадцать пять над Калужской, шесть над Курской, шесть над Воронежской, пять над Ростовской и пять над Белгородской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Также сообщалось, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь российской системы противовоздушной обороны.

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    13 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    В Тамбовской области упали три украинских дрона

    Губернатор Первышов сообщил о падении трех украинских БПЛА в Тамбовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Тамбовской области три украинских беспилотника упали вне населенных пунктов, погибших и пострадавших нет, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Первышова, три дрона ВСУ упали на территории Моршанского муниципального округа.

    По его словам, в результате падения беспилотников была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий.

    По предварительным данным, информация о погибших и пострадавших отсутствует. Евгений Первышов отметил, что для ликвидации последствий происшествия задействованы все необходимые силы и средства. Работы по устранению повреждений продолжаются.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны за одну ночь.

    ПВО сбила 14 украинских дронов над Россией вечером в среду.

    Группировка «Запад» уничтожила 22 пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

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    13 марта 2025, 08:12 • Новости дня
    Аэропорт Саратова временно перестал принимать рейсы

    В аэропорту Гагарин Саратова временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аэропорт Гагарин в Саратове временно прекратил прием и отправку авиарейсов с 07.45 по московскому времени из соображений безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    Как передает ТАСС, в аэропорту Гагарин в Саратове введены временные ограничения на работу. Пресс-служба Росавиации сообщила, что с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07.45 по московскому времени аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов для повышения безопасности полетов. МЧС ранее сообщило об угрозе атаки дронами в Татарстане.

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