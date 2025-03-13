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    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    22 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    35 комментариев
    13 марта 2025, 07:02 • Новости дня

    Российские штурмовики выбили ВСУ из домов в Волчанске

    Бойцы РФ выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовики за сутки выбили украинских военных из трех домов в Волчанске, а также уничтожили опорный пункт и пункт управления БПЛА противника.

    Как сообщает ТАСС, российские штурмовики за сутки выбили подразделения Вооруженных сил Украины из трех домов в Волчанске, Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что помимо этого, был уничтожен опорный пункт, пункт управления БПЛА и две единицы автомобильной техники ВСУ.

    Марочко также подчеркнул, что российские силы продвинулись на нескольких участках в городской застройке и продолжают вести активные действия в южном направлении Волчанска. По его словам, зачистка захваченных территорий, находящихся под контролем армии РФ, проводится активно и успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, ВСУ атаковали позиции российских войск под Купянском, а освобождение Курской области поставит перед Россией новую задачу.

    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

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    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

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    12 марта 2025, 20:51 • Видео
    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

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    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    12 марта 2025, 09:45 • Новости дня
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы России закрепляются возле здания местной администрации. Сейчас туда прибыли подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что бои в Судже идут непрерывно. Военные отметили, что большая часть украинских солдат просто покидает Курскую область. Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, однако их уничтожают российские штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области. В Добровольческом корпусе заявили, что российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области.

    Российские войска провели уникальную операцию «Поток» и использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    12 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области

    Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Командующие ВСУ в Сумской области сообщили об утрате связи с украинскими войсками, находящимися в Курской области, сообщила испанская газета Pais.

    Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».

    Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.

    По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.

    Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

    Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

    В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.

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    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

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    12 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области

    Группировка «Север» освободила населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный

    Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, сообщили в Минобороны.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, в ходе наступательных действий группировка войск «Север» взяла под контроль Казачью Локню, 1-й и 2-й Княжие, Замостье и Мирный.

    Также были нанесены удары по различным формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, таких как Гоголевка, Гончаровка и других.

    Артиллерийский огонь и авиационные удары были нацелены на живую силу и технику противника в населенных пунктах Горналь, Замостье и Мирный в Курской области, а также в ряде сел в Сумской области Украины.

    За прошедшие сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, было уничтожено несколько единиц бронетехники, в том числе танк, и три пункта управления БпЛА. Два украинских военнослужащих сдались в плен.

    С начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих,  более 390 танков, 314 боевых машин пехоты, 2411 автомобилей и других единиц техники, включая пусковые установки зенитных ракетных комплексов и системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS производства США.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    До этого в Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

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    12 марта 2025, 12:29 • Новости дня
    Глава нацразведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

    Глава нацразведки США Габбард сообщила о возобновлении передачи разведданных Украине

    Глава нацразведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной
    @ John McDonnell/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США вновь начали передавать Украине разведывательную информацию, сообщила глава национальной разведки Тулси Габбард.

    США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной, что официально подтвердила глава национальной разведки Тулси Габбард в своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Обмен данными с Украиной возобновлен», – написала Габбард.

    Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, на которой Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи.

    Соединенные Штаты пообещали принять меры для восстановления этой помощи.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров.

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    12 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Кремль отреагировал на переговоры США и Украины в Джидде

    Песков: Россия ждет информацию о деталях переговоров США и Украины в Джидде

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает во время предстоящих контактов с США подробной информации о результатах переговоров Вашингтона с Киевом в Джидде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает получить полную информацию о деталях американско-украинских переговоров, прошедших в Джидде, передает ТАСС.

    «У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на итоги переговоров.

    Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, где Украина выразила готовность к временному прекращению огня на тридцать дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует о контактах со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.

    Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    12 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    В Раду внесли законопроект о запрете русского на переменах в школах

    На Украине предложили запретить русский язык в школах, включая перемены

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские парламентарии представили законопроект, запрещающий использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, инициатором которого выступил депутат Максим Бужанский.

    Верховная рада Украины получила на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий полный запрет на использование русского языка в школах, сообщает РИА «Новости». Инициатором документа выступила группа парламентариев, одним из которых стал депутат Максим Бужанский.

    Законопроект предполагает, что на переменах и в любое внеурочное время школьники смогут общаться только на украинском языке. Ранее подобную инициативу вносила депутат Наталья Пипа, которая в сентябре прошлого года предложила аналогичный законопроект. Она заявила, что новый документ, зарегистрированный в этот раз, не имеет отличий от предыдущего.

    После госпереворота на Украине в 2014 году началась активная борьба с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон, обязывающий граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят другой законопроект, который ужесточает ограничения на использование русского языка, но предоставляет поблажки языкам стран ЕС.

    Сообщается также, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека изучает внесенный законопроект на предмет возможной дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

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    12 марта 2025, 18:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал об огневых мешках для ВСУ под Суджей

    Эксперт Марочко заявил о попадании ВСУ в огневые мешки в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что группировка Вооруженных сил Украины, находящаяся у Суджи в Курской области, попала в несколько огневых мешков.

    По его словам, российские силы активно отвоевывают новые территории в этом районе, создавая так называемые котлы, в которых уничтожается живая сила и техника противника, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что в районе Суджи были сформированы практически два серьезных котла, где ВСУ оказались окружены и подвергаются массированным атакам.

    Подробности о ходе боевых действий и стратегии россиян Марочко раскрыл в эфире телеканала ОТР, запись которого он разместил на своей странице в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться. Также сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области.

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    12 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Британия подтолкнула США и Украину к соглашению

    Bloomberg: Британия вела активную закулисную дипломатию для соглашения между США и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания приложила активные дипломатические усилия за кулисами, чтобы добиться соглашения между США и Украиной в ходе переговоров в Саудовской Аравии, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, Лондон приложил значительные дипломатические усилия, чтобы подтолкнуть Киев и Вашингтон к соглашению во время переговоров в Джидде, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что интенсивная дипломатия под руководством Великобритании велась за кулисами.

    Ранее New York Times со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что французские и британские официальные лица учили украинскую делегацию, как вести переговоры с США.

    The Times писала, что советник британского премьера посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США.

    Глава СВР Нарышкин заявил, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Напомним, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины.

    Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней в обмен на то, что Соединенные Штаты примут меры для возобновления военной и разведывательной помощи Украине.

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    13 марта 2025, 06:45 • Новости дня
    Стало известно о переброске резервов ВСУ в Сумскую область

    ВСУ перебросили резервы из Житомирской и Одесской областей в Сумскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ направило резервы в Сумскую область для противодействия российским войскам.

    Командование Вооруженных сил Украины приняло решение о переброске всех доступных резервов из Житомирской и Одесской областей для прикрытия «дыры» в Сумской области, сообщает ТАСС. По данным военного эксперта Виталия Киселева, это связано с продвижением российских войск на данном направлении. В своем заявлении Киселев отметил, что подобное решение обусловлено провалом ВСУ в Курской области, что создало хаос в украинских войсках. Он добавил, что партизанские источники сообщают о спешных сборах резервов, которые планируется отправить для укрепления позиций в Сумской области.

    По словам Киселева, Киев активно требует от западных стран создания условий для перемирия, что позволило бы Украине восстановить силы и пополнить ряды армии. Он также предположил, что на Украине может усилиться процесс мобилизации мужчин для пополнения личного состава ВСУ, что связано с нехваткой резервов и техники.

    Киселев подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации возможна передислокация подразделений с приграничья Приднестровья и Белоруссии в Сумскую область. Это, по его мнению, может стать ответом на продвижение российских войск и обеспечить защиту украинских позиций в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции, а также предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    12 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Американский наемник получил 23 года за теракт в Курской области

    Гражданин США Роберт Вертман заочно осужден за теракт и наемничество в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Роберт Вертман, гражданин США, был заочно осужден на 23 года за теракт и наемничество в Курской области, с начальным сроком в тюрьме и последующим в колонии строгого режима.

    Как сообщает ТАСС, гражданин США Роберт Вертман был заочно приговорен к 23 годам заключения за совершение теракта на территории Курской области. В пресс-службе Следственного комитета РФ заявили, что суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

    Согласно приговору, Вертман признан виновным в совершении террористического акта, а также в наемничестве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшиеся годы в исправительной колонии строгого режима.

    Следственный комитет подчеркнул, что Вертман действовал как наемник, и его действия были направлены против безопасности России. Судебное разбирательство проходило заочно, так как Вертман находится за пределами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России, а Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области.

    Американец Роберт Вертман заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

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    12 марта 2025, 22:48 • Новости дня
    В Калужской области ПВО уничтожила два украинских БПЛА

    Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Калужской областью, жертв нет

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО над Дзержинским районом Калужской области были уничтожены два дрона ВСУ, жертв нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Калужской области уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Дзержинского района, следует из сообщения в Telegram-канале Шапши.

    Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на месте уничтожения работают оперативные группы.

    По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет.

    Ранее российская система противовоздушной обороны уничтожила за ночь 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря.

    Дежурные средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника.

    Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно.

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    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

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    Налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России

    Сотни украинских беспилотников дальнего действия уничтожили системы ПВО России только за вторник, во время террористической атаки на Москву и Подмосковье. Почему, тем не менее, некоторые украинские дроны все-таки смогли нанести урон – и какое оружие против них сегодня является наиболее эффективным? Подробности

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    Зеленский готов выживать на коленях

    США удалось добиться от властей Украины согласия на полное прекращение огня в зоне СВО. Ранее в Киеве заявляли, что для них любое перемирие неприемлемо и подобно капитуляции. Однако сейчас такое решение киевского режима – единственная возможность продлить свою агонию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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