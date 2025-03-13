Бойцы РФ выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт в Волчанске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, российские штурмовики за сутки выбили подразделения Вооруженных сил Украины из трех домов в Волчанске, Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что помимо этого, был уничтожен опорный пункт, пункт управления БПЛА и две единицы автомобильной техники ВСУ.

Марочко также подчеркнул, что российские силы продвинулись на нескольких участках в городской застройке и продолжают вести активные действия в южном направлении Волчанска. По его словам, зачистка захваченных территорий, находящихся под контролем армии РФ, проводится активно и успешно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, ВСУ атаковали позиции российских войск под Купянском, а освобождение Курской области поставит перед Россией новую задачу.