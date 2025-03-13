В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться

Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.

«Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.

Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.

Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.

Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.

«ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.

«При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.

«Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.

Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.

Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.

Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.

Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.

Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.