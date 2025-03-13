Хинштейн заявил о скорой победе над ВСУ и восстановлении Курской области

Tекст: Александра Юдина

Хинштейн выразил уверенность в скорой победе российских военных над ВСУ в регионе, отметив, что у противника не получилось уничтожить местные села и города, а также поставить жителей на колени, передает ТАСС.

«В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений», – подчеркнул он.

По словам Хинштейна, уже освобожденные населенные пункты составляют «более чем внушительный» список.

Он добавил, что, помимо военных успехов, регион намерен восстановить и отстроить разрушенные поселки и города. Хинштейн отметил, что эти изменения не только укрепят регион, но и продемонстрируют его способность к возрождению после конфликта.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отступление ВСУ в Курской области «суджанской трубой».