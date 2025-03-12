Трамп признал войну НАТО против России на Украине

Трамп заявил об участии НАТО в войне против России на Украине и увеличении военных расходов

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине фактически представляет собой войну НАТО против России. Он отметил, что за время своего первого срока добился роста военных расходов стран альянса. По его словам, «деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну».

Трамп подчеркнул, что НАТО должна относиться к США справедливо, и напомнил, что предупреждал о нежелании Вашингтона помогать странам, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Он добавил: «Если вы не платите по своим счетам, я помогать не буду».

Ранее он уже призывал страны НАТО увеличить военные расходы до 5% своих ВВП, что превышает ранее установленный на саммите в Уэльсе в 2014 году целевой уровень в 2%. Этот показатель недавно был принят в Вильнюсе как минимальный уровень.

Министр обороны США Пит Хегсетт в феврале отметил, что США не планируют выходить из НАТО, но требуют справедливых отношений с Европой, чтобы избежать зависимости Брюсселя от Вашингтона.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о нежелании вводить новые санкции против России. Ранее советники президента США рассматривают различные меры по ослаблению санкций против России.