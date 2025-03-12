Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.12 комментариев
Британия отозвала аккредитацию российского дипломата
Соединенное Королевство отозвало аккредитацию у сотрудника российского посольства и его супруги, заявили в МИД Британии.
Высокопоставленный чиновник МИД Британии вызвал посла России и выразил недовольство по поводу мер, предпринятых Москвой против сотрудников британского посольства и их семей, передает ТАСС.
В заявлении Форин-офиса говорится: «Вследствие этого мы предпринимаем немедленную взаимную меру, отзывая аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата».
В феврале британский МИД заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата после высылки британского представителя из России в ноябре.
Напомним, в ноябре второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны.