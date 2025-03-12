Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.23 комментария
Российские войска уничтожили транспортное судно с боеприпасами ВСУ
ВС России уничтожили объекты аэродромной инфраструктуры Украины
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре Украины, транспортному судну с боеприпасами и цехам беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
В сводке министерства говорится, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск были поражены объекты аэродромной инфраструктуры, транспортное судно, перевозившее боеприпасы, а также цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».
Кроме того, удалось нанести удары по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны были сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 91 беспилотный аппарат.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в последние сутки освободили Новомарково и Днепроэнергию в Донецкой народной республике. В понедельник российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 и несколько десятков дронов и бомб JDAM за сутки.