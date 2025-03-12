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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 16:52 • Новости дня

    Российские срочники прожили полгода на оккупированной части Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские срочники более шести месяцев жили на оккупированной ВСУ части Курской области, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Сообщается, что российские срочники полгода прожили на оккупированной Вооруженными силами Украины части Курской области и выжили. Видеозапись, опубликованная в Telegram-канале «Рыбарь», демонстрирует двоих молодых людей, покидающих Суджу, которые представляются срочниками и называют свои фамилии.

    По данным канала, срочники находились на оккупированной территории с первых чисел августа, когда ВСУ начали вторжение в Курскую область. «Рыбарь» отметил, что эти молодые люди должны стать примером для подрастающего поколения и символом несломленного русского духа.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже, позже появились кадры с российским флагом над администрацией города.

    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

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    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже Курской области

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы освободили промзону Суджи в Курской области, удачно воспользовавшись газовой трубой для обхода позиций ВСУ и заставив противника отступать в направлении Заолешенки, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщает РИА «Новости». Добровольческий корпус вместе с несколькими бригадами и спецназом совершили обходной маневр через газопровод и подземный ход, чтобы атаковать позиции ВСУ с тыла. В результате операции удалось освободить промзону, а бои продолжаются в частном секторе.

    Противник хаотично отступает в направлении Заолешенки и международного автомобильного пункта пропуска Суджа, неся потери. Для развития успеха и закрепления результатов в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.

    С началом наступления российские войска использовали скрытные пути для удара по врагу. Более 800 добровольцев и военнослужащих вышли на поверхность в неожиданных местах, что позволило атаковать ВСУ с неожиданного направления. В результате российская армия вошла в саму Суджу, продолжая продвигаться по частному сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника, что совпало с российскими действиями по затягиванию «горловины мешка» у города Суджа. Российские войска использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    12 марта 2025, 09:45 • Новости дня
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы России закрепляются возле здания местной администрации. Сейчас туда прибыли подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что бои в Судже идут непрерывно. Военные отметили, что большая часть украинских солдат просто покидает Курскую область. Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, однако их уничтожают российские штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области. В Добровольческом корпусе заявили, что российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области.

    Российские войска провели уникальную операцию «Поток» и использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    11 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника

    Герасимов оценил успехи группировки войск «Курск» в Курской области

    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию выполнения боевых задач группировкой войск «Курск» в Курской области, отметив успешные действия по ликвидации противника.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил воинские части группировки войск «Курск», чтобы проверить выполнение боевых задач, передает Telegram-канал Минобороны. В ходе визита Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и других командиров.

    Герасимов отметил успехи частей в выполнении задач по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области. Он также дал указания на дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продолжили затягивать «горловину мешка» у Суджи, что способствует ослаблению позиций ВСУ в этом районе. Также сообщалось, что БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи. ВС России успешно отразили три контратаки ВСУ в Курской области, что подтверждает их контроль над ситуацией.

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    11 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Небензя: Украинская армия как ошпаренная бежит из Курской области
    Небензя: Украинская армия как ошпаренная бежит из Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

    Небензя отметил, что территория, освобожденная от Вооруженных сил Украины, исчисляется десятками квадратных километров, сообщает РИА «Новости».

    На заседании Совета Безопасности ООН Небензя охарактеризовал отступление украинских военных как стремительное и с большими потерями. «Сегодня украинская армия с огромными потерями как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров», – сказал он в своем выступлении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

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    12 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области

    Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Командующие ВСУ в Сумской области сообщили об утрате связи с украинскими войсками, находящимися в Курской области, сообщила испанская газета Pais.

    Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».

    Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.

    По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.

    Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

    Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

    В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.

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    9 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное

    Российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

    Министерство обороны России объявило об успешных действиях группировки войск «Север» в Курской области. В результате боевых операций, завершившихся 9 марта, были освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск «Север» подняли российский флаг в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном.

    Продолжаются активные операции по обеспечению безопасности в регионе и уничтожению остатков формирований ВСУ, нарушающих стабильность на этой территории.

    Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

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    10 марта 2025, 15:59 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров

    Хинштейн: Два пенсионера пострадали при сбросе бомбы с дрона ВСУ в Курской области

    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Глушковском районе Курской области, пострадали два пожилых человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Пострадавшие – местные жители, мужчине 71 год, женщине 85, указал Хинштейн в своем Telegram-канале. Их отправили с минно-взрывными травмами в Курскую областную больницу.

    Ранее врио первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик сообщал, что свыше 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома с августа 2024 года.

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    10 марта 2025, 22:01 • Новости дня
    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека

    ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, три человека погибли, девять ранены

    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области три человека погибли, девять получили ранения, среди раненых – четверо подростков, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. В момент атаки в ТЦ находились люди, пришедшие за покупками после рабочего дня.

    По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека. Девять человек, включая четверых подростков в возрасте 13-14 лет, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу. В ближайшее время их планируют перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.

    На месте инцидента находятся глава Беловского района и другие должностные лица, координируя действия по ликвидации последствий атаки. Власти Курской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет предоставлено максимальное медицинское лечение. Ситуация находится под его личным контролем.

    Между тем, число погибших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести человек.

    В Госдуме сообщили, что украинский удар с помощью американского оружия вредит мирным инициативам американской администрации.

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    11 марта 2025, 00:25 • Новости дня
    Возросло число жертв украинского обстрела торгового центра в Курской области

    В результате удара ВСУ по торговому центру в Курской области погибли четыре человека

    Возросло число жертв украинского обстрела торгового центра в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами обстрела торгового центра «Добрыня» в слободе Белой стали четыре человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Жертвами обстрела оказались две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша. Хинштейн заверил, что «бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Сообщалось о трех погибших. Следственный комитет России открыл дело о теракте.

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    12 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области

    Группировка «Север» освободила населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный

    Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, сообщили в Минобороны.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, в ходе наступательных действий группировка войск «Север» взяла под контроль Казачью Локню, 1-й и 2-й Княжие, Замостье и Мирный.

    Также были нанесены удары по различным формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, таких как Гоголевка, Гончаровка и других.

    Артиллерийский огонь и авиационные удары были нацелены на живую силу и технику противника в населенных пунктах Горналь, Замостье и Мирный в Курской области, а также в ряде сел в Сумской области Украины.

    За прошедшие сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, было уничтожено несколько единиц бронетехники, в том числе танк, и три пункта управления БпЛА. Два украинских военнослужащих сдались в плен.

    С начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих,  более 390 танков, 314 боевых машин пехоты, 2411 автомобилей и других единиц техники, включая пусковые установки зенитных ракетных комплексов и системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS производства США.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    До этого в Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

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    11 марта 2025, 20:23 • Новости дня
    Алаудинов: ВС России обошли Суджу со всех сторон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

    Суджа обжата почти со всех сторон, бои идут в ее окрестностях, сказал Алаудинов в эфире «России 1», передает ТАСС.

    «Остальная же территория, она, в принципе, почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены», – заключил генерал.

    В последние сутки ВС России освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

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    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

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    10 марта 2025, 13:12 • Новости дня
    Стало известно о возвращении 79 жителей курского приграничья с Украины

    С Украины после вторжения ВСУ в регион вернулись 79 жителей курского приграничья

    Tекст: Ольга Иванова

    С момента вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 79 жителей приграничных районов были возвращены на родину, сообщил врио первого вице-губернатора – председателя правительства Курской области Александр Чепик.

    Чепик отметил, что эвакуация гражданских лиц была проведена при содействии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и Красного Креста, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах, их скоро вернут в Россию благодаря договоренности с Красным Крестом и украинской стороной.

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    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

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    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

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    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией

    Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области? Подробности

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    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию

    Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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