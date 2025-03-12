Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.21 комментарий
Володин поручил изучить предложения СК по безопасности электросамокатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить предложения Следственного комитета (СК) по безопасности электросамокатов.
Пресс-служба Государственной думы сообщила, что Володин поручил профильным думским комитетам изучить предложения, подготовленные СК, касающиеся обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, передает ТАСС.
Эта инициатива направлена на разработку законодательных мер для решения проблем, связанных с безопасностью данных транспортных средств.
Предложение поступило от председателя СК России Александра Бастрыкина, который ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия необходимых мер для урегулирования возникающих вопросов.
Ранее Минтранс подготовил проект, который классифицирует пользователей СИМ как водителей транспорта, вводя новые правила и запреты, включая ограничение скорости до 10 км/ч при сближении с пешеходами.