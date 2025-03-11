МИД связал атаку дронов на Москву с переговорами США и Украины

Tекст: Ольга Иванова

МИД РФ заявил, что налет украинских дронов на Москву был заранее спланирован и приурочен к американо-украинским переговорам в Саудовской Аравии. Такое мнение выразили в дипломатическом ведомстве, добавив, что это был также сигнал новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, который прибыл в Москву с визитом, передает ТАСС.

По мнению МИД, данные действия Киева демонстрируют стремление показать свою способность вести переговоры «с позиции силы». В ведомстве подчеркнули, что такие «варварские методы» используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

В заявлении также отмечается, что атака украинских БПЛА имела стратегический характер и была направлена на дестабилизацию политической обстановки в регионе. В МИД выразили обеспокоенность данной ситуацией, подчеркнув, что действия Киева могут иметь серьезные последствия для международной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заранее предприняла все необходимые меры для отражения атак беспилотников со стороны Украины, что позволяет защищать Москву, Московскую область и другие регионы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на европейскую часть России, силы ПВО перехватили и уничтожили 343 беспилотника над мирными районами. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу воздержался от прямого осуждения атаки украинских беспилотников на Россию, выразив лишь надежду на скорое завершение конфликта.