На станции Домодедово зафиксировали задержки движения поездов из-за увеличенных интервалов

Tекст: Александра Юдина

Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги осуществлялось с увеличенным интервалом, передает РИА «Новости».

Это привело к задержкам в пути следования ряда поездов в оба направления. Московская железная дорога извинилась за доставленные неудобства и заявила о принятии мер для возвращения к штатному режиму работы.

Между тем глава округа Евгения Хрусталева сообщила, что движение поездов через станцию Домодедово было полностью остановлено как в сторону Москвы, так и в область.

Однако позднее она отметила, что движение электропоездов по первому и второму пути на Москву было запущено, и в течение 40 минут ожидалось полное восстановление движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Позднее аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов.