ВСУ перебросили подразделения БПЛА и тыловое обеспечение с курского направления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили некоторые подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с курского направления на южнодонецкое, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Ян Гагин. Такое решение связано с необходимостью усиления присутствия дронов на юге Украины.

По словам Гагина, украинская сторона частично перебросила свои подразделения БПЛА на кураховское и новоселковское направления. «Был момент, когда под Кураховым в небе было почти чисто. Сейчас они восполнили этот пробел, дронов стало очень много», – отметил эксперт.

Кроме того, Гагин указал, что ВСУ также перенаправили тыловое обеспечение с курского на южнодонецкое направление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области, в то время как в Минобороны оценили работу дронов-камикадзе на оптоволокне, и сообщалось, что «Ураган» выжег опорный пункт Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.