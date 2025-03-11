В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
ВСУ перебросили подразделения БПЛА с курского на южнодонецкое направление
ВСУ перебросили подразделения БПЛА и тыловое обеспечение с курского направления
Вооруженные силы Украины перебросили подразделения беспилотников и тыловое обеспечение на южнодонецкое направление, восполнив пробел в количестве дронов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили некоторые подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с курского направления на южнодонецкое, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Ян Гагин. Такое решение связано с необходимостью усиления присутствия дронов на юге Украины.
По словам Гагина, украинская сторона частично перебросила свои подразделения БПЛА на кураховское и новоселковское направления. «Был момент, когда под Кураховым в небе было почти чисто. Сейчас они восполнили этот пробел, дронов стало очень много», – отметил эксперт.
Кроме того, Гагин указал, что ВСУ также перенаправили тыловое обеспечение с курского на южнодонецкое направление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области, в то время как в Минобороны оценили работу дронов-камикадзе на оптоволокне, и сообщалось, что «Ураган» выжег опорный пункт Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.