Хинштейн объяснил причины отказа в помощи бойцу в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что запрос военного с позывным «Моисей» на кислородные баллоны был сделан с нарушением порядка подачи заявок. В своем сообщении врио губернатора подчеркнул, что не собирается оправдываться, а лишь хочет напомнить о важности соблюдения установленного порядка для получения помощи.

Моисей, оператор беспилотников в подразделении, приданном к спецназу «Ахмат», заявил, что его подразделение выполняет задачи в Курской области и нуждается в кислородных баллонах. Однако он не предоставил необходимых подробностей и личных данных, а также не оформил официальную заявку, как того требует порядок. По словам Хинштейна, предлагалось использовать закрытую военную связь, но Моисей сообщил об отсутствии такой возможности.

Хинштейн отметил, что помощь не может быть направлена на основе телефонного звонка без уточнения деталей, так как это касается общественных средств, за которые требуется отчетность. Командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил отсутствие у Моисея полномочий для обращения за помощью и выразил недовольство действиями подчиненного.

Врио губернатора заверил, что взаимодействие с «Ахматом» происходит без проблем и что правительство региона всегда быстро реагирует на запросы, поступающие от частей. Хинштейн подчеркнул, что все проблемные вопросы решаются оперативно и правительство продолжит поддерживать военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции.