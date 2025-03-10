Дюмин: Путин с первых дней СВО уделяет особое внимание поддержке военнослужащих

  • Новость часаНебензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России затягивают «горловину мешка» у Суджи
    ВВС Британии страдают от дефицита пилотов из-за дискриминации
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне
    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров
    СВР заявила о необходимости отправить сигнал Британии
    Суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
    Танкер и грузовое судно загорелись после столкновения у берегов Британии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    22 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    8 комментариев
    10 марта 2025, 18:22 • Новости дня

    Дюмин: Путин с первых дней СВО уделяет особое внимание поддержке военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В решение задачи по поддержке участников СВО и членов их семей включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса. Основную работу проводит фонд «Защитники Отечества», заявил помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин комментируя создание новой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов специальной военной операции.

    Дюмин отметил, что с первых дней специальной военной операции президент России Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и их семей. По его словам, в этом направлении работают все органы власти, общественные организации и представители бизнеса, а основную роль играет фонд «Защитники Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Для координации усилий федеральных и региональных органов власти, повышения эффективности мероприятий в субъектах РФ, отработки всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей указом Президента России создана новая профильная комиссия Госсовета», – добавил он.

    Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, имеющий опыт службы в специальном подразделении и успешной работы на посту главы региона. Это, по мнению Дюмина, поможет решению всех вопросов деятельности комиссии.

    Напомним, президент России Владимир Путин образовал в Госсовете комиссию по поддержке ветеранов СВО.

    9 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Перепалка возникла между американским предпринимателем Илоном Маском, госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Польши Радославом Сикорским, причиной стали слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink.

    Сикорский в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в России) написал, что Варшава платит за Starlink для Украины «порядка 50 миллионов долларов в год», в случае отключения системы Польша будет вынуждено искать других поставщиков услуг.

    В ответ на это Рубио в соцсети X заявил, что Украину не собираются отключать от спутниковой системы связи Starlink.

    «Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла этот конфликт, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», – написал Рубио.

    Позже в перепалку с Сикорским также вступил Маск.

    «Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

    Коментарии (23)
    10 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД России предостерегло граждан от опасности мошеннических переводов на карты, при которых злоумышленники могут попросить вернуть деньги на другие реквизиты, что может привести к шантажу.

    МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими переводами, сообщает РИА «Новости». Мошенники могут отправлять деньги на карты граждан, утверждая, что это ошибка, и просить вернуть средства на другие реквизиты. Это может быть началом шантажа, предупреждают в ведомстве.

    МВД рекомендует не выполнять самостоятельных возвратов денег, а все операции проводить исключительно через банк. Если к вам обратится отправитель с просьбой вернуть средства на иные реквизиты, не соглашайтесь, так как это может быть мошенничеством, например, прикрытым переводом денег «террористу» или транзитом похищенных средств.

    Гражданам советуют проверять зачисление средств с помощью мобильного приложения или интернет-банка, так как уведомления могут быть подделками. МВД также советует сохранять все записи общения с предполагаемыми мошенниками, так как они могут понадобиться для дальнейших разбирательств.

    Не стоит тратить полученные средства до выяснения обстоятельств, чтобы избежать обвинений в необоснованном обогащении и последующих судебных разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассказали о том, как мошенники, используя вымышленные «госпошлины», пытались обмануть граждан. Сообщалось, что мошенники использовали праздник 8 Марта для обмана женщин, предлагая им различные фальшивые акции и скидки. МВД предупредило о мошенничествах с розыгрышами в соцсетях, где злоумышленники обещали ценные призы за участие.

    Коментарии (18)
    10 марта 2025, 19:38 • Видео
    Резня алавитов в Латакии

    Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

    Коментарии (45)
    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Коментарии (2)
    10 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова раскритиковала бывшего главу МИД Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике экс-главу российского МИД Андрея Козырева за его советы Владимиру Зеленскому по «борьбе с Россией».

    Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Козырев дает советы Владимиру Зеленскому по поводу его политики в отношении России. На видео поверх фрагмента было наложено слово «преступники».

    «Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией», – написала Захарова.

    Во время интервью Козырев выразил мнение, что Зеленскому следует продолжать придерживаться своей позиции и настоятельно запрашивать дополнительное вооружение. Он также охарактеризовал Зеленского как «ядерное оружие Украины».

    Захарова, комментируя слова Козырева, отметила, что его подход можно сравнить с политикой, которую он проводил, занимая должность главы российского Министерства иностранных дел, и назвала его действия «козыревщиной».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев утратил в Америке нравственные истины.

    Коментарии (27)
    10 марта 2025, 15:23 • Новости дня
    СВР заявила о необходимости отправить сигнал Британии

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба внешней разведки (СВР) России выразила необходимость направить Британии сигнал о том, что ее усилия по разжиганию конфликта обречены на провал.

    Представители спецслужбы указали на привычку британцев оставаться в стороне от последствий своих действий, укрываясь на острове, передает ТАСС.

    «Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее ФСБ России выявила двух шпионов, работавших в посольстве Британии в Москве, угрожая безопасности страны.


    Коментарии (22)
    10 марта 2025, 05:06 • Новости дня
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    @ Lenin Nolly/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп усомнился в достоверности заявления журналиста The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении Владимира Путина к главе США.

    Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с утверждением журналиста газеты The Washington Post, что удары России на Украине демонстрируют неуважение Владимира Путина к американскому лидеру, передает ТАСС.

    «Он проявляет неуважение ко мне?» – удивился Трамп и уточнил, в каком издании работает репортер. Получив ответ, что журналист представляет The Washington Post, Трамп отметил, что это издание утратило доверие.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и США могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Коментарии (6)
    10 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Коментарии (10)
    10 марта 2025, 06:29 • Новости дня
    Беженка сообщила о бегстве колумбийских наемников из Славянска

    Стало известно о бегстве колумбийских наемников из Славянска после обострения боев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, прибывшие в Славянск на «сафари», были хорошо экипированы, но первыми покинули поле боя после активизации боевых действий, рассказала беженка Елена Махатенко.

    Колумбийские наемники прибыли в Славянск на «сафари», сообщает РИА «Новости». О событиях рассказала беженка из города Елена Махатенко. Она утверждает, что наемники прибыли в мае 2024 года и были экипированы значительно лучше, чем украинские солдаты.

    Махатенко пояснила, что колумбийцы вели себя так, словно они хозяева ситуации, и, несмотря на свое уверенное поведение, первыми покинули поле боя, как только боевые действия активизировались.

    Местные жители больше не видели их после начала боевых действий. Елена добавила, что наемники якобы контролировали ситуацию в городе до активизации боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ. Ранее сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования. В январе был арестован наемник из Колумбии за участие в боевых действиях в Курской области.

    Коментарии (3)
    10 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Figaro: Кузен вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ более двух лет

    Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс воевал за ВСУ больше двух лет

    Tекст: Вера Басилая

    Двоюродный брат вице-президента СШАДжей Ди Вэнса Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск), сообщила Figaro.

    Вэнс ранее служил в американской морской пехоте, а после работал в нефтяной компании в Техасе, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Figaro Нейт Вэнс рассказал, что отправился на Украину в марте 2022 года из-за любопытства и желания приключений. Он отметил, что в армию на Украине брали всех, кто когда-либо держал оружие, и часто там оказывались очень молодые люди, «почти дети», за которых было «очень страшно». За этот период он успел присоединиться к группе украинских националистов Honor и обучать новобранцев.

    Кузен вице-президента вернулся в США в январе 2025 года, перед инаугурацией Дональда Трампа. По его словам, он был разочарован конфликтами между его братом, президентом США и Владимиром Зеленским.

    Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении на Украине наемников из США и других стран, подчеркивая, что киевский режим использует их как «пушечное мясо». По словам наемников, украинское командование плохо координирует их действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Ранее в январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года.

    Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

    Коментарии (4)
    10 марта 2025, 10:26 • Новости дня
    Мерц предложил Британии и Франции поделиться ядерным оружием
    Мерц предложил Британии и Франции поделиться ядерным оружием
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обсудить с Францией и Британией вопрос о совместном использовании ядерного оружия как дополнение к американскому ядерному щиту.

    Мерц заявил о своих намерениях обсудить с Францией и Британией возможности по совместному использованию ядерного оружия. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он подчеркнул, что это должно стать дополнением к существующему американскому ядерному щиту в Европе, а не заменой его, сообщает The Guardian.

    Он отметил, что необходимость таких переговоров продиктована изменившейся глобальной безопасностью. Мерц также выразил надежду, что американский щит продолжит функционировать, а европейский станет его дополнением. «Мы должны обсуждать это с обеими странами [Францией и Британией], дополняя американский ядерный щит», – сказал он.

    Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на предложение Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой.

    Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе».

    Коментарии (25)
    10 марта 2025, 10:44 • Новости дня
    ФСБ выявила двух шпионов в посольстве Британии в Москве
    ФСБ выявила двух шпионов в посольстве Британии в Москве
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России обнаружила двух британских шпионов Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, работавших под прикрытием посольства в Москве; дипломаты, нарушившие законодательство, должны покинуть страну в течение двух недель.

    Федеральная служба безопасности России выявила еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве, передает РИА «Новости». Эти сотрудники, как утверждает ФСБ, занимались разведывательно-подрывной деятельностью, которая представляла угрозу для безопасности России. В связи с этим Министерство иностранных дел России лишило их аккредитации, предписав покинуть территорию страны в течение двух недель.

    В ходе контрразведывательной работы ФСБ установила, что второй секретарь британского посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, который является супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид, при получении визы намеренно указали ложные данные. Это нарушение российского законодательства стало основанием для принятия мер по их высылке из страны.

    ФСБ продолжает борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб, используя для этого все доступные методы, отмечает российская спецслужба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть сотрудников британского посольства, находившихся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, были лишены аккредитации из-за выявленных признаков разведывательной деятельности. Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с Британией, назвав их «британскими подонками». Газета также сообщала, что одного из британских шпионов раскрыли через анкетные данные.

    Коментарии (10)
    10 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи Хахалевой

    Азербайджанский суд отклонил запрос РФ на экстрадицию Елены Хахалевой

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву не экстрадируют в Россию, несмотря на запрос Следственного комитета РФ, передает азербайджанское агентство АПА.

    Как сообщает АПА, суд в Азербайджане отказал в удовлетворении запроса об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она была задержана в аэропорту Баку в январе и позже переведена под надзор полиции после отмены ареста Бакинским апелляционным судом.

    Адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова заявила агентству, что суд отклонил запрос о выдаче Хахалевой России. Напомним, что она объявлена в международный розыск Следственным комитетом РФ.

    В 2017 году Хахалева попала в центр внимания после свадьбы дочери, которая, по слухам, обошлась в 2 млн долларов. В 2021 году ВККС разрешила возбудить дела против Хахалевой по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. В 2022 году ростовский суд заочно арестовал ее по этим делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в столице Азербайджана по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Она была объявлена Россией в международный розыск, а позже появилась информация, что экс-главу Краснодарского краевого суда готовят к экстрадиции в Россию после решения суда.

    Ранее Бакинский апелляционный суд отменил арест Елены Хахалевой и назначил надзор полиции.

    Коментарии (15)
    10 марта 2025, 13:28 • Новости дня
    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США

    Песков сообщил о начальной стадии восстановления отношений России и США

    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США находятся на начальной стадии восстановления двусторонних отношений, этот процесс будет долгим и трудным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия и США начали работать над восстановлением двусторонних отношений, и этот процесс обещает быть долгим. Песков подчеркнул, что ожидаемый процесс восстановления не будет простым, но важные шаги уже сделаны благодаря выраженной политической воле президентов России и США, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США рассмотрел введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине.

    Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно лишь при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

    Коментарии (23)
    10 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 и несколько десятков дронов и бомб JDAM за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также пять авиационных бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 беспилотных аппаратов в течение суток.

    Также, подразделения группировки «Восток» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Федоровки, Богатыря, Веселого и Разлива, нанеся значительные потери противнику, включая более 120 военнослужащих, один танк и три автомобиля. В Запорожской и Херсонской областях подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 65 военных ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России продолжили атаки на военные объекты и скопления сил ВСУ, нанося удары в 152 различных районах. Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45 927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Самарскую, Воронежскую и Орловскую области.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Минздраве предупредили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
    Словацкий депутат обвинил США в уничтожении «Северного потока»
    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы по ослаблению антироссийских санкций
    Джорджеску оспорил отказ в регистрации на выборах президента Румынии
    РФС анонсировал матч сборной России с командой Гренады
    Блогершу Митрошину поместили под домашний арест в квартиру свекра
    Россиян допустили к ЧМ по фехтованию в нейтральном статусе

    США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс

    Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. К чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру? Подробности

    Перейти в раздел

    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать

    «Если Илон Маск пойдет на этот шаг, то ВСУ ждут крайне неприятные последствия». Такими словами военные эксперты оценивают заявления американского миллиардера о том, что при отключении Украины от системы Starlink оборона ВСУ может рухнуть. Это заявление даже спровоцировало публичную перепалку с участием госсекретаря США и главы МИД Польши. Почему Starlink настолько критичен для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

    «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну. Пацаны встают, берут автоматы и начинают прощаться друг с другом». Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как его изменил боевой опыт от Сирии до Украины – и почему с войны невозможно вернуться полностью. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США безжалостно сожгли заживо десятки тысяч японцев

    80 лет назад, в ночь на 10 марта 1945 года, США за несколько часов сожгли заживо десятки тысяч мирных японских граждан, устроив массовую бомбардировку Токио. «Ни одна воздушная атака в истории не была настолько разрушительной», пишут об этом историки. Как американцы оправдывали столь чудовищную жестокость? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

      8 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

      22 комментария
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      8 комментариев
    Перейти в раздел

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............