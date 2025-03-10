В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Дюмин: Путин с первых дней СВО уделяет особое внимание поддержке военнослужащих
В решение задачи по поддержке участников СВО и членов их семей включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса. Основную работу проводит фонд «Защитники Отечества», заявил помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин комментируя создание новой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов специальной военной операции.
Дюмин отметил, что с первых дней специальной военной операции президент России Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и их семей. По его словам, в этом направлении работают все органы власти, общественные организации и представители бизнеса, а основную роль играет фонд «Защитники Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Для координации усилий федеральных и региональных органов власти, повышения эффективности мероприятий в субъектах РФ, отработки всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей указом Президента России создана новая профильная комиссия Госсовета», – добавил он.
Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, имеющий опыт службы в специальном подразделении и успешной работы на посту главы региона. Это, по мнению Дюмина, поможет решению всех вопросов деятельности комиссии.
Напомним, президент России Владимир Путин образовал в Госсовете комиссию по поддержке ветеранов СВО.