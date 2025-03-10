В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Арестованный экс-глава «Фонбета» Анохин попросил отправить его на СВО
Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, арестованный за взятку, выразил желание участвовать в СВО, но следователи пока не готовы его отпустить, сообщили СМИ.
Анохин, который был арестован по подозрению в даче взятки, выразил желание отправиться на специальную военную операцию. Эта информация была озвучена им уже несколько раз, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Sport Baza.
Он впервые заявил о желании участвовать в СВО через несколько дней после своего задержания. Следователи пока не готовы удовлетворить его просьбу и отпустить его в зону проведения спецоперации. Причины отказа следователей пока не сообщаются.
Ранее предпринимателя Игоря Шихзадаева, возглавлявшего аффилированную с «Фонбет» компанию, обвинили в мошенничестве, связанном с присвоением 8 млн рублей, выделенных на развитие спорта в Москве.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников. Ранее Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.