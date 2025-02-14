Фигуранту по делу о взятке от экс-главы «Фонбет» предъявили обвинение

Предпринимателя Шихзадаева, возглавлявшего аффилированную с «Фонбет» компанию, обвинили в мошенничестве

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение предпринимателю Игорю Шихзадаеву в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Шихзадаев, руководивший компаниями «Ск спортинг» и АНО «Территория спорта», получил около восьми млн рублей от столичных властей для организации спортивных мероприятий, но не выполнил свои обязательства и присвоил средства.

Согласно документам дела, Шихзадаев управлял аффилированной с Сергеем Анохиным коммерческой организацией. Анохин, бывший глава букмекерской компании «Фонбет», пытался подкупить сотрудников ФСБ, чтобы избежать уголовного преследования для Шихзадаева. Помимо Шихзадаева, по делу проходят и другие обвиняемые, в том числе бухгалтер Анна Бутылкина, которая была заключена под стражу.

Тверской суд Москвы, рассматривая дело, отказал в ходатайстве о задержании Шихзадаева, назначив ему домашний арест на два месяца. Защита бизнесмена утверждает, что доказательств его вины нет и он номинально значился руководителем в одной из организаций.

Ранее, в 2024 году, Мещанский суд Москвы осудил Шихзадаева за аналогичное преступление. Тогда он возглавлял АНО «Центр развития спорта – академия футбола», и также был обвинен в присвоении средств, выделенных на спортивные мероприятия. Суд назначил Шихзадаеву четыре года условно, а ущерб в три млн рублей был полностью возмещен.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, суд заключил под стражу четырех фигурантов дела о посредничестве во взяточничестве от экс-главы «Фонбет» Сергея Анохина, среди них заместитель начальника УВД и адвокат. До этого стало известно, что бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников.