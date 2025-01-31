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Посредников во взятке от экс-главы «Фонбета» арестовали
Посредников во взятке от экс-главы «Фонбета» арестовали до марта
Суд заключил под стражу четырех фигурантов дела о посредничестве во взяточничестве от экс-главы «Фонбет» Сергея Анохина, среди них заместитель начальника УВД и адвокат.
По информации из Telegram-канала СК России, суд принял решение о заключении под стражу четырех человек, связанных с делом о передаче взятки от бывшего главы компании «Фонбет» Сергея Анохина.
В числе арестованных – заместитель начальника УВД по Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве, начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу, адвокат и бывший сотрудник полиции.
Фигуранты обвиняются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2025 года для всех четырех обвиняемых.
Ранее бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.
Сообщалось, что в Московской области задержали трех человек, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки от бывшего главы «Фонбета» Сергея Анохина, среди которых находятся полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции.
Издание «Коммерсант» писало, что Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников, оставивших себе значительную часть денег.