Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.4 комментария
В Петербурге арестовали водителя автобуса за смертельное ДТП на остановке
Суд в Петербурге арестовал водителя автобуса, насмерть сбившего женщину у остановки
В Петербурге суд арестовал водителя автобуса Гюльмета Гюльмагомедова, который 28 февраля протаранил остановку, столкнувшись с несколькими автомобилями и автобусом, что привело к гибели пожилой женщины.
Как сообщает ТАСС, Московский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу водителя автобуса Гюльмета Гюльмагомедова. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Суд назначил срок заключения до 27 апреля 2025 года.
По данным ГУ МВД, авария произошла 28 февраля около 15:20 на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта. Водитель автобуса маршрута №147 не справился с управлением, столкнулся с семью автомобилями, выехал на тротуар и протаранил остановку. В результате аварии погибла пожилая женщина.
Как уточняли в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, виновником аварии стал водитель компании «Домтрансавто». Он не справился с управлением, выполняя поворот, и столкнулся с легковыми автомобилями и автобусом маршрута №13 городского ГУП «Пассажиравтотранс».
Следователи ГУ МВД России провели обыски в автопарке, где водитель проводил предрейсовые процедуры. Обнаружены нарушения условий труда и отдыха водителей, а также непрохождение медосмотра. В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автобус №147 на скорости протаранил остановку с людьми на Ленинском проспекте в Петербурге, в результате чего пострадали несколько человек, и, по предварительным данным, один человек погиб.