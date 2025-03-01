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    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

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    1 марта 2025, 14:32 • Новости дня

    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании Брентон указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России
    @ Александр Плющев/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Запад совершил ошибку, прекратив контакты с Россией после начала спецоперации, но восстановление отношений возможно, если стороны примут обоюдные решения, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    Брентон заявил, что западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией в 2022 году, такой разрыв затруднил достижение любого прогресса, пока Дональд Трамп не пришел к власти и не изменил ситуацию, передает ТАСС.

    Экс-посол выразил надежду на скорейшее достижение мира на Украине и отметил, что по его мнению, это может привести к улучшению отношений между Западом и Россией до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. Он указал, что потребуется преодолеть глубокое недоверие и многое восстановить, но не видит причин, почему улучшение отношений не могло бы произойти быстро, если стороны примут такое решение.

    Ранее российский посол в Британии Андрей Келин отметил, что антироссийская политика Лондона носит давний характер, но Россия готова к улучшению отношений. Однако, по его словам, инициатива должна исходить от британской стороны.

    Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Европа будет воевать без поддержки Вашингтона после публичной перепалки Зеленского и президента США.

    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    28 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера

    Политолог Ярыгин: Трамп отверг попытки премьера Британии сесть за стол переговоров с Москвой

    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Радикальная позиция главы Белого дома Дональда Трампа в отношении европейских партнеров может заставить их пойти на отчаянные шаги, которые перевернут ситуацию с ног на голову – как в переговорах по украинскому урегулированию, так и в отношениях Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее американский лидер провел встречу с британским премьером Киром Стармером.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп поднял на смех британского премьера Кира Стармера вопросом о способности Соединенного королевства самостоятельно «справиться с Россией». Все выглядело как шутка, но я бы назвал это самым ярким итогом прошедшего визита», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    «Судя по всему, украинский конфликт на встрече упоминался только в рамках более важной темы – дальнейшего сотрудничества Вашингтона с европейским союзниками по НАТО. Американский лидер донес до собеседника свою позицию: альянс нужен Белому дому для того, чтобы контролировать своих вассалов в Европе. Как бы обидно это ни звучало для ЕС», – отметил он.

    «Трамп не хочет окончательной смерти НАТО, он просто заставляет объединение платить более справедливую цену. А без Вашингтона Брюссель не справится с «российской угрозой», поэтому деваться ему некуда. И натянутая улыбка Стармера вместо ответа служит согласием. Глава Белого дома отверг все попытки Европы через британского премьера заявить о своей субъектности и пустить ее за стол переговоров с Москвой», – продолжил спикер.

    «Европа снова хотела предложить США иные варианты коллективного участия в украинском урегулировании. До этого аналогичный шаг попробовал сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Каждый визитер по-своему объясняет необходимость продолжения конфликта, финансирования Киева, учета мнения ЕС в переговорах», – указал аналитик.

    «Думаю, теперь стоит ждать резолютирующего приезда в Вашингтон главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в беседе с которой Трамп будет столь же непреклонен. После этого многим покажется, что Европа отыграла все карты. И тогда, допускаю, произойдет какое-то событие – так называемый черный лебедь, которое перевернет ситуацию с ног на голову», – спрогнозировал эксперт.

    «Я даже могу допустить, что произошедшее замедлит переговоры Москвы и Вашингтона. Еще один вариант развития событий: создастся ситуация, при которой Трампу придется пригласить Брюссель за стол переговоров как одну из заинтересованных сторон», – резюмировал Ярыгин.

    В четверг британский премьер Стармер сообщил, что обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, отметив, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». По его мнению, европейские страны «должны принимать в этом полноценное участие». При этом Лондон может взять на себя «лидирующую роль», добавил политик.

    «Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение (по Украине)», – заявил Стармер на совместной с Трампом пресс-конференции. Он добавил, что в нынешнем году британская сторона планирует предоставить Киеву больше военной помощи, чем когда-либо ранее.

    Трамп в свою очередь «уколол» визави вопросом о способности Британии «справиться с Россией» самостоятельно. Как передает The New York Times,  в ответ Стармер протянул: «ну…» и улыбнулся. В комнате прозвучал «неловкий смех» журналистов.

    Глава Белого дома заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако причин для его задействования на Украине нет, подчеркнул Трамп.

    Как пишет газета Politico, встреча Стармера с Трампом стала «отрезвляющей» для Киева и его европейских союзников. Она дала представление о приеме, который ждет Владимира Зеленского в пятницу. Как ожидается, вечером 28 февраля он и Трамп подпишут ресурсное соглашение.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    1 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил на канале CNN о планах Европы продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы ослабить Россию.

    По его словам, европейские страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы вынудить Россию просить о мире, передает РИА «Новости».

    Рубио рассказал о разговоре с иностранным министром, чей план заключается в том, чтобы продолжение войны привело к ослаблению России до такой степени, что страна «начнет просить о мире». Он отметил, что не будет называть имя министра.

    Он также подчеркнул, что продление конфликта на год приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а также назвал этот план нереалистичным. По его мнению, это не соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    27 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Евросоюза выделило средства для поддержки протестных акций в Грузии, намереваясь «вернуть страну на путь демократии и евроинтеграции», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как говорится в сообщении пресс-бюро СВР, Евросоюз намерен любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции», передает ТАСС. По данным, поступающим в ведомство, руководство ЕС считает Грузию «важным оплотом западного влияния в Закавказье» и не может допустить его потери.

    Согласно сообщению, Европейский союз выделил значительные средства представительству в Тбилиси для поддержки и координации протестных акций. Эти действия направлены на демонстрацию устойчивости проевропейских взглядов среди населения Грузии. Планируется, что каждому участнику антиправительственных демонстраций будет выплачено до 120 евро за день участия.

    На случай, если грузинские власти попытаются заблокировать финансовые каналы, ЕС рассматривает возможность доставки наличных денег в Тбилиси через посольства стран Европейского союза в Армении.

    Ранее Тбилиси заявил о новых попытках Евросоюза сменить демократически избранные власти Грузии, а также Грузия обвинила Евросоюз в финансировании радикализма в стране.

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    28 февраля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль ответил на призыв Швеции к НАТО укрепить оборону

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отслеживает действия Швеции, вступившей в НАТО, и принимает соответствующие меры, реагируя на слова шведского военного разведчика о подготовке к конфликту.

    По словам представителя Кремля, Россия внимательно отслеживает военную активность Швеции в рамках ее участия в НАТО, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российские военные принимают необходимые меры в ответ.

    Ранее, как писала газета Politico, глава военной разведки страны Томас Нильссон призвал Швецию быть готовой к возможному противостоянию с Россией после завершения конфликта на Украине.

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    27 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС

    NYT: В Европе заподозрили Трампа в планах разрушить Евросоюз

    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза, пишет The New York Times.

    Издание напоминает, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагом», созданным «чтобы навредить Соединенным Штатам в торговле» Он повторил это обвинение на заседании кабинета министров в среду, но, как отмечает газета, «в более вульгарных выражениях».

    «Европейский Союз был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты. В этом и заключается цель, и они хорошо с ней справились», – цитирует The New York Times американского лидера.

    Президент США также отметил, что готовит пакет тарифов в 25% на импорт автомобилей и других товаров из Европы.

    Такие заявления усилили обеспокоенность европейских лидеров, которые считают, что администрация президента США рассматривает традиционных союзников как противников не только в торговле, но и в других сферах.

    Некоторые чиновники и аналитики считают, что администрация президента США просто безразлична к Европе, другие видят открытую враждебность. Но существует общее мнение, что фундаментальные отношения изменились, и что Америка стала менее надежным и предсказуемым союзником.

    «Нет никаких сомнений в намерении уничтожить Европу, начиная с Украины», – заявила директор итальянского Института международных отношений. «Расширение прав и возможностей крайне правых играет важную роль в достижении цели разрушения Европейского Союза» Натали Точчи. Причина, по ее словам, в том, что администрация Трампа рассматривает Европу не просто как конкурента, но также как экономическую и даже идеологическую угрозу.

    «Если Трамп и его команда «стремятся подтолкнуть крайне правых и разрушить европейскую демократию, то никакие объемы европейских закупок американского СПГ или оружия не будут иметь значения», – отметила Точчи. Увеличение зависимости, добавила она, «может стать своего рода двойным самоубийством».

    Камилль Гранд из Европейского совета по международным отношениям отметил, что столкновение с идеологическими, стратегическими и экономическими вызовами от одного из крупнейших союзников вызывает шок у европейцев.

    «Враждебность на всех трех фронтах одновременно является настоящим шоком для европейцев. Сложив все три вместе, можно задаться вопросом, являетесь ли вы уже не партнером, а соперником и, возможно, даже противником», – отметил эксперт.

    Директор Центра исследований геополитики и безопасности в Вильнюсе (Литва) Линас Койала призывает к спокойствию, поскольку «реальной альтернативы гарантиям безопасности США» в течение длительного времени не будет. «Объявить, что трансатлантические отношения рухнули, было бы все равно, что сойти с корабля посреди океана, когда другого судна не видно», – отметил эксперт. По его словам, «Европа должна проглотить» критику Трампа и «сделать все возможное, чтобы сохранить отношения в целости и сохранности».

    Мэтью Крениг, бывший чиновник министерства обороны, который сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне, называет себя «нормальным республиканцем» и говорит, что «за последние пару недель было слишком много истерии». В конце концов, по словам Кренига, первый срок Трампа также был отмечен «много жесткой риторикой против союзников и большим количеством почтительных высказываний по отношению к Путину, но в конечном итоге НАТО было усилено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

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    28 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Чешские фермеры возглавили протесты против импорта с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Фермеры Чехии организовали протесты на границе, блокируя дороги тракторами в знак несогласия с импортом сельхозпродукции с Украины и из Южной Америки, к ним присоединились коллеги из Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии, пишет Politico.

    Фермеры из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии ведут акции протеста против торговой политики ЕС, передает Politico.

    Протесты направлены против увеличения импорта сельскохозяйственных товаров с Украины и из Южной Америки.

    По словам главы Чешской аграрной палаты Мартина Пыхи, соглашение с Украиной может повысить объем дешевого и низкокачественного зерна и масличных культур на европейском рынке.

    Сейчас украинское зерно в основном поставляется в Испанию, но Киев ввел экспортные лицензии и квоты для доказательства своей ответственности.

    Некоторые страны, такие как Венгрия, настаивают на возвращении довоенных квот, отмечая, что даже сниженные объемы украинского экспорта угрожают их местным производителям.

    Тем временем украинский экономист Олег Нивиевский заявил, что эти опасения беспочвенны, так как украинский экспорт якобы стабилизировал цены на продовольствие в ЕС.

    В данный момент Еврокомиссия ведет сложные переговоры, чтобы поддержать украинскую экономику и одновременно успокоить восточных членов ЕС.

    Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович пообещал обеспечить плавный переход после завершения временных мер, позволяющих беспошлинный ввоз украинских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    26 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    ЕС пригрозил ответить США на таможенные пошлины

    Еврокомиссия пригрозила ответить США на таможенные пошлины в 25%

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен решительно ответить на планы США ввести таможенные пошлины на европейские товары, заявила Еврокомиссия.

    «ЕК ответит немедленно и твердо на таможенные пошлины», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В заявлении также содержится реакция на обвинения со стороны Белого дома в том, что Евросоюз был создан для использования Соединенных Штатов. Еврокомиссия подчеркнула, что ЕС является крупнейшим рынком в мире и приносит значительную выгоду американской экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о планах ввести пошлины в 25% на все товары из ЕС. Сообщалось, что ЕС готов ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий. Евросоюз выразил готовность обсуждать с США тарифы в рамках широкой сделки. В ЕС обвинили США в разрушении «доверительных отношений».

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    26 февраля 2025, 21:23 • Новости дня
    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, в том числе и автомобили.

    «Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное», – заявил он на заседании кабинета министров в присутствии журналистов, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что ЕС оказывает давление на США и не принимает американские автомобили. Президент США отметил, что ситуация с ЕС отличается от той, что сложилась с Канадой, добавив, что ЕС воспользовался Америкой по-другому.

    Кроме того, он обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США, заявив, что ЕС был создан с целью обмана Соединенных Штатов. «Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент», – подчеркнул глава Белого дома.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения Соединенными Штатами пошлин на европейские товары, а канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС.

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    28 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Шольц счел преждевременной отправку военных ЕС на Украину

    Канцлер Германии счел преждевременной дискуссию о военной поддержке Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременной дискуссию о возможной отправке европейских военных на Украину, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт отметил, что Шольц всегда подчеркивал, что на данный момент обсуждения возможной отправки европейских военных на Украину не своевременны, передает ТАСС.

    Он добавил, что существуют различные мнения относительно приемлемости этого вопроса, но прежде всего необходимо достичь мирного соглашения. Лишь после этого, по его словам, можно будет изучать возможности дальнейших действий.

    Ранее Шольц уже выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

    Напомним, план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции.

    Президент США выразил уверенность, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности не понадобится в случае с Украиной.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    28 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины

    Bloomberg: Стармер проведет саммит с лидерами Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины

    Bloomberg: Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Великобритании Кир Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в воскресенье примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и более десятка европейских лидеров, чтобы обсудить меры безопасности для Киева в случае достижения перемирия с Россией. На встрече также будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Bloomberg.

    Стармер и Макрон планируют обсудить с лидерами Европы их встречи в Вашингтоне с президентом США, где они пытались убедить его поддержать европейские усилия по обеспечению безопасности Украины. В частности, обсуждалась возможность предоставления американской разведки и воздушного прикрытия для европейских миротворческих сил.

    На встрече также ожидается присутствие лидеров Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

    Стармер проведет отдельные двусторонние переговоры с Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Как отмечает источник, США и Европа пытаются добиться друг от друга предварительных обязательств, что усложняет переговоры.

    Ранее сообщалось, что в Британии планируют провести саммит европейских лидеров по конфликту на Украине, в котором в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Франция ранее проводила неформальный саммит, на котором участникам не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов.

    Кир Стармер на встрече с президентом США заявил, что Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования. Он также заявил, что необходимо полноценное участие Европы в урегулировании украинского конфликта.

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    28 февраля 2025, 02:48 • Новости дня
    Премьер Британии захотел полноценного участия Европы в «сделке» по Украине

    Премьер Британии Стармер заявил о готовности Лондона взять «лидирующую роль» в участии Европы в «сделке» по Украине

    Премьер Британии захотел полноценного участия Европы в «сделке» по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо полноценное участие Европы в урегулировании украинского конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер отметил, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». Он также заявил, что Европа «должна принимать в этом полноценное участие». По его словам, Британия может взять на себя «лидирующую роль», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил, что Британия готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией, а спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине.

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    28 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Путин утвердил ратификацию конвенции по морскому навигационному оборудованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции, регулирующей международное сотрудничество в сфере морского навигационного оборудования.

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщается в ТАСС. Соответствующий закон, принятый Государственной думой, уже опубликован.

    В декабре 2024 года правительство РФ внесло конвенцию на ратификацию в Государственную думу. Конвенция направлена на объединение усилий различных структур, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морского навигационного оборудования. Научно-экспертный совет Морской коллегии при правительстве рекомендовал скорейшую ратификацию.

    В пояснительной записке указано, что участие России в этой организации позволит избежать внесения поправок в конвенцию без учета российских интересов. На ближайшей генеральной ассамблее конвенции могут быть приняты обязательные для всех государств-членов поправки, что подчеркивает важность своевременной ратификации.

    Документ отмечает, что затягивание процесса ратификации создает предпосылки для потери влияния России при внесении изменений в конвенцию, поскольку поправки могут быть приняты без участия нашей страны.

    Бэкграунд (859 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецназа ВМФ и депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что принципы международного морского права оказались под угрозой из-за планов НАТО контролировать суда вне территориальных вод Балтики. Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер с российскими нефтепродуктами, что на Западе объясняют подозрением в причастности к повреждению электрокабеля на дне Балтийского моря. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов для использования европейских водных путей в военных целях.

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