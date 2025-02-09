В Екатеринбурге водитель сбил пешеходов

Захарова прокомментировал «пикантную ситуацию» вокруг четы Макрон

Tекст: Мария Иванова

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон, подчеркнув, что это наглядный пример преследования французских журналистов властями Франции, передает РИА «Новости».

Она заметила, что драма, развивающаяся вокруг пикантных подробностей в жизни семьи Макрон, теперь интересует не только французских, но и американских журналистов, а также мировую прессу.

«Сейчас развивается драма ... относительно каких-то пикантных подробностей того, что происходит у четы Макрон. Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», – отметила Захарова.

В центре скандала оказалась независимая журналистка Наташа Рей, которая в декабре 2021 года заявила о расследовании в отношении первой леди Франции Брижит Макрон. Рей заявляла, что Брижит в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель. Эти заявления быстро распространились в СМИ, в том числе в США, и вызвали бурную реакцию. В июне 2023 года апелляционный суд Кана признал Наташу Рей и Амандин Руа виновными в клевете, а в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил их к штрафам в 13,5 тыс. евро.

Эммануэль Макрон впервые публично выступил против слухов о полу своей супруги в марте 2024 года, заявив, что одним из самых сложных испытаний на посту президента является ложная информация и сфабрикованные сюжеты. По его словам, это наносит вред не только его профессиональной, но и личной жизни.

Адвокат Наташи Рей Франсуа Данглеан сообщил, что его подзащитная намерена подать прошение о политическом убежище через посольство РФ во Франции. В связи с этим она планирует обратиться за поддержкой к депутату Госдумы Петру Толстому, который известен и ценим во Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России после обвинений во Франции за заявления о супруге президента Брижит Макрон. Журналистка пояснила, что ее привлекает русская культура и политика.

Кроме того, Наташа Рей обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.