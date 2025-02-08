С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
В интернете появилось видео отвалившегося колеса на автомобиле Вучича
Машина с президентом Сербии Вучичем потеряла колесо на дороге в Мокрин
Автомобиль из кортежа президента Сербии Александра Вучича во время движения потерял колесо, что могло угрожать его безопасности, но президент не пострадал.
Автомобиль из кортежа президента Сербии Александра Вучича потерял колесо на ходу, сообщает ТАСС. Глава государства сам находился в этом автомобиле во время инцидента, однако остался невредим.
Вучич заявил, что он прибыл в населенный пункт Мокрин, где пересел в другой автомобиль. Он подчеркнул, что причины инцидента будут исследованы компетентными органами.
Как отметил премьер-министр Сербии Милош Вучевич, происшествие не следует воспринимать легкомысленно. Он заявил о необходимости проведения серьезной экспертизы и усиления мер безопасности вокруг президента. «Это могло угрожать президенту, а значит, и всей стране», – сказал Вучевич, добавив, что техническое состояние и обслуживание служебных автомобилей требует более тщательного контроля.
Президент Республики Сербской Милорад Додик выразил мнение, что инцидент с автомобилем Вучича связан с «серьезными действиями» определенных иностранных структур. Он подчеркнул важность выяснения истинных причин происшествия, чтобы предотвратить возможные угрозы в будущем.
До этого президент Вучич обвинил Запад в попытке цветной революции в Сербии. На фоне студенческих выступлений премьер Сербии Вучевич решил подать в отставку.