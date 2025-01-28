Премьер Сербии решил подать в отставку на фоне студенческих протестов

«Вечерне новости»: Премьер Сербии Вучевич подаст в отставку на фоне студенческих протестов

Tекст: Александра Юдина

Вучевич планирует провести экстренную пресс-конференцию в Белграде 28 января в 11.00 по местному времени. В ходе выступления он намерен объявить о своей отставке, передает ТАСС.

По данным газеты, основным поводом для обращения Вучевича стало заявление об уходе с поста на фоне студенческих протестов, которые продолжаются в стране.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о причастности западных стран к организации цветной революции через студентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сербском городе Нови-Саде протестующие заблокировали Варадинский мост, требуя отставок властей после трагедии на вокзале. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии.