Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Премьер Сербии решил подать в отставку на фоне студенческих протестов
«Вечерне новости»: Премьер Сербии Вучевич подаст в отставку на фоне студенческих протестов
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич намерен объявить об отставке 28 января на экстренной пресс-конференции на фоне продолжающихся студенческих протестов, пишет газета «Вечерне новости».
Вучевич планирует провести экстренную пресс-конференцию в Белграде 28 января в 11.00 по местному времени. В ходе выступления он намерен объявить о своей отставке, передает ТАСС.
По данным газеты, основным поводом для обращения Вучевича стало заявление об уходе с поста на фоне студенческих протестов, которые продолжаются в стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о причастности западных стран к организации цветной революции через студентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сербском городе Нови-Саде протестующие заблокировали Варадинский мост, требуя отставок властей после трагедии на вокзале. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии.