В Госдуму внесен законопроект об индексации военных пенсий

В Госдуму внесен проект о дополнительной индексации военных пенсий

Tекст: Вера Басилая

Законопроект направлен на совершенствование пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и сотрудников внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и других ведомств, передает ТАСС.

Ожидается, что данная индексация позволит компенсировать уровень инфляции, превысивший ранее установленный размер повышения пенсий.

На заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отметил, что президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому военные пенсии были проиндексированы на 5,1% с начала года. Однако этот показатель оказался ниже фактической инфляции, что и послужило причиной подготовки нового законопроекта.

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии, а также ряд социальных выплат и пособий.

Правительство утвердило индексацию более сорока социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.