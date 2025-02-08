С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
В Госдуму внесен законопроект об индексации военных пенсий
В Госдуму внесен проект о дополнительной индексации военных пенсий
В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января, следует из пакета документов размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект направлен на совершенствование пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и сотрудников внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и других ведомств, передает ТАСС.
Ожидается, что данная индексация позволит компенсировать уровень инфляции, превысивший ранее установленный размер повышения пенсий.
На заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отметил, что президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому военные пенсии были проиндексированы на 5,1% с начала года. Однако этот показатель оказался ниже фактической инфляции, что и послужило причиной подготовки нового законопроекта.
Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии, а также ряд социальных выплат и пособий.
Правительство утвердило индексацию более сорока социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.