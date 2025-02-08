Кравцов отметил эффективное взаимодействие образовательных систем Абхазии и России

Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил с лекцией перед руководителями образовательных организаций Абхазии.

Встреча состоялась в Центре знаний «Машук» в Пятигорске в рамках мероприятия «ПРО Образование». Кравцов отметил интересные наработки Абхазии, такие как билингвальное обучение, которые могут быть полезны России.

Кравцов подчеркнул, что в российских школах внедрены единые образовательные программы и программы профориентации, активно развиваются педагогическое образование и информационные технологии.

«Готовы делиться с коллегами нашим опытом и знакомиться с вашими успешными практиками. Уверен, что взаимообмен будет очень полезен обеим нашим странам», – заявил министр.

Участники мероприятия, среди которых были руководители школ, колледжей и детских садов, обсудили ученические обмены, программы повышения квалификации и обновление образовательной инфраструктуры. Также было предложено участие в праздновании 100-летия Международного детского центра «Артек» в 2025 году.

Выступили также другие эксперты, включая генерального директора Центра знаний «Машук» Антона Серикова и Министра просвещения Абхазии Инала Габлию. На мероприятии, проходившем с 6 по 9 февраля, более 150 представителей образовательных учреждений обсудили перспективы совместного развития.